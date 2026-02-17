Logo
Због злоупотребе дроге ухапшено шест мушкараца и једна жена

17.02.2026

14:07

Коментари:

0
Због злоупотребе дроге ухапшено шест мушкараца и једна жена
Фото: АТВ

На подручју Приједора и Новог Града ухапшено је шест мушкараца и једна жена у вези са злоупотребом дроге, саопштено је данас из Полицијске управе Приједор.

Три лица из Новог Града лишена су слободе и полиција ће Окружном тужилаштву Приједор доставити извјештаје против мушкараца Ф.Т. и Х.В. за неовлаштену производњу и промет дроге, а против жене Б.Г. за омогућавање уживања дроге.

Дарко Јевтић и Татјана Јечменица

Србија

Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Четири мушкарца лишена су слободе због почињених прекршаја одбијања теста на дрогу и управљања возилом под дејством дроге.

Код лица лишених слободе и контролом још једног лица из Приједора пронађено је око 10 грама марихуане, амфетамин, три мрвилице и дигитална вага.

Затвор

Свијет

Тинејџери "из шале" убили мушкарца

Због кршења Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ уручена су четири прекршајна налога, а против мушкарца осумњиченог да је прекршио Закон о производњи и промету опојних дрога полиција ће суду доставити захтјев за покретање прекршајног поступка.

Коментари (0)
