Због злоупотребе дроге ухапшено шест мушкараца и једна жена

На подручју Приједора и Новог Града ухапшено је шест мушкараца и једна жена у вези са злоупотребом дроге, саопштено је данас из Полицијске управе Приједор.
Три лица из Новог Града лишена су слободе и полиција ће Окружном тужилаштву Приједор доставити извјештаје против мушкараца Ф.Т. и Х.В. за неовлаштену производњу и промет дроге, а против жене Б.Г. за омогућавање уживања дроге.
Четири мушкарца лишена су слободе због почињених прекршаја одбијања теста на дрогу и управљања возилом под дејством дроге.
Код лица лишених слободе и контролом још једног лица из Приједора пронађено је око 10 грама марихуане, амфетамин, три мрвилице и дигитална вага.
Због кршења Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ уручена су четири прекршајна налога, а против мушкарца осумњиченог да је прекршио Закон о производњи и промету опојних дрога полиција ће суду доставити захтјев за покретање прекршајног поступка.
