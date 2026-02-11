Logo
Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Извор:

Мондо.рс

11.02.2026

08:35

Јана о стравичној сцени на наступу са Шабаном: Газда тражио да стоје и да пјевају док је крвнички тукао кћерку

Пјевачица Јана Тодоровић једном приликом је, наступајући са легендарним Шабаном Шаулићем на једном слављу, доживјела ситуацију коју никада није заборавила. Током извођења пјесме коју је домаћин лично наручио, он је изненада насрнуо на своју кћерку и почео да је удара, због чега су морале да интервенишу и надлежне службе.

Касније јој је Шабан повјерио колико су га погодиле сузе те младе дјевојке и колико му је цијела сцена тешко пала.

"Имала је 17, 18 година..."

- Газда тог весеља се толико напио, да је тражио да му само Шабан и ја стојимо поред стола и да му пјевамо и то једну пјесму, "Милицу Стојан волео". Док му је Шабан пјевао то, он је на наше очи почео тако да туче своју кћерку од неких 17, 18 година. На крају је ту дошла и полиција да интервенише, а најстрашније је било када је у једном тренутку, од силине ударца, суза од те дјевојке завршила Шабану на лицу - присјећала се Јана једном приликом за домаће медије.

ilda saulic

Сцена

Пјевачица 15 година била у вези са овим бизнисменом: "Вјеровала сам да ћу се удати за њега"

- Касније ми је рекао да се осјећао као да је то Илдина или Санелина суза - закључила је она онда.

Јана Тодоровић, подсјетимо, током гостовања у емисији "Печат у времену", открила је и колико је лоше поднијела вијест о смрти легендарног колеге.

boban rajovic

Сцена

Бобан Рајовић честитао рођење дјетета Милица Павловић умјесто Тодоровић

- Сјећам се да сам возила и, зазвонио је телефон. Са друге стране био је новинар, који је рекао да је Шабан погинуо и да би желио моју реакцију. Вриснула сам, морала сам да зауставим возило да се смирим, јер сам се осјећала као да сам изгубила неког рођеног - отворила је била душу Тодоровићева.

(Мондо)

Тагови :

Šaban Šaulić

Jana Todorović

