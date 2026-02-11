Logo
Мајка једног од 6 мртвих код границе са Србијом: "Мој Иво није..."

Телеграф

11.02.2026

07:39

Мајка једног од 6 мртвих код границе са Србијом: "Мој Иво није..."
Фото: pixabay

Бугарска полиција истражује двије неријешене, али повезане пуцњаве у балканским планинама у којима је шест особа мртво, укључујући и 15-годишњег дјечака. До злочина је дошло недалеко од границе са Србијом.

Прво су поред колибе пронађена тијела тројице мушкараца, а онда су недјељу дана касније пронађена тијела и тројице осумњичених. Мајка једног од њих тврди да је њен син невин и да се не крије иза ових злочина.

Мајка тврди да је невин

"Категорички одбијам да вјерујем у верзију коју Министарство унутрашњих послова покушава да наметне. Мој син није урадио ништа од овога, он је убијен! То је истина за мене. Сигурна сам да ће прије или касније све изаћи на видјело", рекла је Стела Димитрова Мајсторова.

Њен син Ивајло Калушев пронађен је мртав у камперу са Николајем Златковим (23) и 15-годишњим Алеком. Полиција сумњичи Калушева за троструко убиство које се догодило почетком фебруара код колибе у Петрохану, када су његови пријатељи Ивајло Иванов, Дечо Васиљев и Пламен Статев пронађени мртви, али и за убиство пријатеља који су нађени мртви у камперу. Према писању бугарских медија, након убиства је починио самоубиство.

Међутим, његова мајка тврди да је њен син такође убијен.

"Ви га не познајете, зар не? Питајте све који га познају - он није способан за ово. Иво не би починио самоубиство, а камоли да некоме одузме живот. Не, не и не! Хиљаду пута не! То противречи његовим ставовима, његовом васпитању, његовом моралу", додала је Стела Димитрова Мајсторова, која је међу најпознатијим бугарским пијанисткињама.

Жена је очајна након што су тијела њеног сина, Николаја Златкова и 15-годишњег Алека пронађена у камперу у недјељу у близини врха Околчица.

Каже да је људе убио неко други

Она одбија да вјерује у полицијску истрагу и тврди да је сву шесторицу убио неко други.

"Моја бол је превелика, али морам да говорим јер сец́ање на Ивајла не треба окаљати измишљеним верзијама", закључила је у кратко разговору.

Још увијек није добила тијело свог сина, јер га је полиција задржала ради обдукције.

Према писању бугарских медија, колиба код које су пронађена три тијела је у власништву Калушева, а жртве су живјеле у њој. Мушкарци су упуцани са по једним хицем у главу.

Ивајло Калушев вероватно је испланирао трагедију и кобни крај петорице мушкараца, укључујући и петнаестогодишњег дјечака. Ово је главна верзија на којој истражитељи раде, јављају медији, позивајући се на своје неименоване изворе.

У Калушевом камперу је пронађено и оружје, које је послато на тестирање.

