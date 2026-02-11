Logo
Ова 3 хороскопска знака су најпоштенији људи Зодијака

Извор:

Б92

11.02.2026

08:54

Ова 3 хороскопска знака су најпоштенији људи Зодијака
Фото: АТВ

У времену када многи до циља стижу лажима, преварама и гажењем преко других, све је теже пронаћи особу која држи до ријечи и поштења. Ипак, астролози тврде да постоје људи којима је образ важнији од било каквог богатства и који једноставно не знају да живе другачије.

За њих мирна савјест нема цијену, а чак и када покушају да сакрију истину – поглед их одмах одаје. Они радије бирају тежи пут, али онај којим се иде уздигнуте главе.

Према астрологији, ова три знака важе за најпоштеније у Зодијаку.

Д‌јевица је оличење принципа и реда. Не подноси неправилности, а лаж сматра највећом мрљом на човјеку. Радије ће мјесецима радити прековремено него присвојити нешто што јој не припада.

Вага увијек тежи правди и истини. Иако често дуго вага одлуке, њен унутрашњи компас увијек иде према ономе што је исправно. Не може уживати у нечему ако зна да је до тога дошла преваром или туђом несрећом, преноси Б92.

Јарац има чврст кодекс части и вјерује у напоран рад. Не признаје пречице и не гради успјех на туђим темељима. За њега образ вриједи више од било које титуле или новца.

Иако често пролазе кроз теже животне фазе јер одбијају да „хватају кривине“, управо су они дугорочно прави побједници – јер живе без страха и са чистом савјешћу.

Хороскоп

