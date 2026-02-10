Logo
Large banner

Три знака која никад неће имати празне џепове: Новац само пристиже

Извор:

Информер

10.02.2026

22:43

Коментари:

0
Три знака која никад неће имати празне џепове: Новац само пристиже
Фото: Unsplash

Неки људи као да без напора привлаче новац и срећу. Астрологија открива три знака која живе у изобиљу и свијет окрећу у своју корист.

Постоје људи којима све некако иде од руке – прилике их проналазе саме, новац долази лакше него другима, а и људи им вјерују без много објашњавања.

Болница

Србија

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Као да имају невидљиви магнет за изобиље, јер одређени знаци Зодијака једноставно знају како да „играју игру живота“.

Рак – тиха моћ привлачења

Ракови дјелују ненаметљиво, али њихова снага лежи у емоцијама и интуицији. Они тачно знају када да ћуте, када да саслушају и када да пруже подршку. Управо због тога људи им се радо обраћају и вјерују им, што им често отвара врата добрих пословних и финансијских прилика. Њихово изобиље не долази кроз агресивну амбицију, већ кроз односе које граде с пажњом и топлином.

Лав – рођени центар пажње

Лавови једноставно зраче самопоуздањем. Гдје год да се појаве, примијећени су, а та енергија често привлачи и новац и успјех. Њихова харизма и вјера у сопствене способности помажу им да преузму водеће улоге и остваре циљеве које други не би ни покушали. Када Лав ради оно што га заиста инспирише, срећа му постаје вјеран савезник.

Елма Синановић

Сцена

Музичар открио да је избацио Елму Синановић из студија: "Пила ми је крв"

Стријелац – срећа у покрету

Стријелчеви не воле стагнацију. Њихова радозналост, спремност на промјене и жеља за истраживањем често их доводе до прилика које другима промакну. Путовања, нови пројекти и храбри кораци доносе им финансијски напредак и осјећај слободе. Код Стријелца важи једно правило – што је више кретања, то је више шанси за успјех.

Рак, Лав и Стријелац имају различите путеве до успјеха, али им је заједничко једно – вјерују у себе и не плаше се да живе у складу с оним што јесу. Можда је баш сада право вријеме да и ви откријете како да своју астролошку снагу претворите у предност у свакодневном животу.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Земљотрес погодио Сјеверну Македонију, затресло се и у Србији

Регион

Земљотрес погодио Сјеверну Македонију, затресло се и у Србији

1 ч

0
Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

Бања Лука

Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварају пред куће грађана

1 ч

2
Telefon

Здравље

Жена тужила друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

1 ч

0
Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

Савјети

Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

1 ч

0

Више из рубрике

Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

Занимљивости

Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

2 ч

0
Шта значи када вам ''звони'' у уху: Вјерује се да једна страна доноси добре, а друга лоше вијести

Занимљивости

Шта значи када вам ''звони'' у уху: Вјерује се да једна страна доноси добре, а друга лоше вијести

3 ч

0
Три знака која привлаче невоље

Занимљивости

Три знака која привлаче невоље

5 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

22

55

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

22

54

Које доба дана је најбоље за секс?

22

48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

22

46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner