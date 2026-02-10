Жена тужила друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Извор:
Танјуг
10.02.2026
22:11
Случај о томе да ли су Инстаграм и Јутјуб наштетили менталном здрављу жене кроз зависност дизајна апликација почело је пред судом Калифорније.
Двадесетогодишња жена, идентификована као К.Г.М, поднијела је тужбу против Мете, матичне компаније Фејсбука и Инстаграма, као и Алфабетове подружнице Гугла, који је власник Јутјуба, пренио је Ројтерс.
Према судским извјештајима, К.Г.М. каже да ју је привлачан дизајн платформи учинио зависном од њих у раној младости. Она тврди да су апликације подстакле њену депресију и суицидне мисли и тражи да технолошке компаније за то буду одговорне.
Пресуда против технолошких компанија могла би да отвори пут за сличне случајеве на државном суду и пољуља дугогодишњу правну одбрану те индустрије у Сједињеним Америчким Државама од тврдњи о штети нанијетој корисницима, оцјењује Ројтерс.
Гугл, Мета, ТикТок и Снеп суочавају се са хиљадама сличних тужби у Калифорнији.
Очекује се да ће извршни директор Мете Марк Закерберг бити позван као свједок на суђењу, које ће вјероватно трајати до марта.
Адвокати К.Г.М. желе да докажу да су компаније биле немарне у дизајну апликација и да нису упозориле јавност на ризике и да су платформе биле значајан фактор у њеним проблемима.
Ако у томе успију, порота ће размотрити да ли да јој досуди одштету за бол и патњу, а могла би да изрекне и казнену одштету.
ТикТок и Снеп су постигли нагодбу са К.Г.М. пре суђења, наводи Ројтерс.
