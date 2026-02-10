Logo
Жена тужила друштвене мреже због утицаја на ментално здравље

Извор:

Танјуг

10.02.2026

22:11

Telefon
Фото: Pixabay

Случај о томе да ли су Инстаграм и Јутјуб наштетили менталном здрављу жене кроз зависност дизајна апликација почело је пред судом Калифорније.

Двадесетогодишња жена, идентификована као К.Г.М, поднијела је тужбу против Мете, матичне компаније Фејсбука и Инстаграма, као и Алфабетове подружнице Гугла, који је власник Јутјуба, пренио је Ројтерс.

Столица-вјежбање

Савјети

Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

Према судским извјештајима, К.Г.М. каже да ју је привлачан дизајн платформи учинио зависном од њих у раној младости. Она тврди да су апликације подстакле њену депресију и суицидне мисли и тражи да технолошке компаније за то буду одговорне.

Пресуда против технолошких компанија могла би да отвори пут за сличне случајеве на државном суду и пољуља дугогодишњу правну одбрану те индустрије у Сједињеним Америчким Државама од тврдњи о штети нанијетој корисницима, оцјењује Ројтерс.

Гугл, Мета, ТикТок и Снеп суочавају се са хиљадама сличних тужби у Калифорнији.

Очекује се да ће извршни директор Мете Марк Закерберг бити позван као свједок на суђењу, које ће вјероватно трајати до марта.

Синиша Пепић

Република Српска

Пепић за АТВ: Дипломате у БиХ генератори кризе, Српска у прилици да креира наратив

Адвокати К.Г.М. желе да докажу да су компаније биле немарне у дизајну апликација и да нису упозориле јавност на ризике и да су платформе биле значајан фактор у њеним проблемима.

Ако у томе успију, порота ће размотрити да ли да јој досуди одштету за бол и патњу, а могла би да изрекне и казнену одштету.

ТикТок и Снеп су постигли нагодбу са К.Г.М. пре суђења, наводи Ројтерс.

