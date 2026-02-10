Logo
Large banner

Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

Извор:

Б92

10.02.2026

22:01

Коментари:

0
Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем
Фото: Miriam Alonso/Pexels

Ако имате проблема са спавањем, редовно бављење одређеним врстама физичке активности може да вам помогне више него што мислите.

Вјежбе попут јоге, таи чија, шетње или трчања могу побољшати квалитет сна, смањити број ноћних буђења и олакшати успављивање.

Јога, примјера ради, може продужити трајање сна и учинити га ефикаснијим, док таи чи помаже да се брже заспи и смањује прекиде сна.

Ефекти ових активности могу бити дуготрајни, а позитивно д‌јелују и на осјећај одморности наредног дана, преноси Б92.

Редовно вјежбање побољшава сан на више начина. Смањује напетост и стрес, подстиче природно лучење хормона који регулишу сан и доприноси дубљим фазама сна.

vrtic

Хроника

Хорор у БиХ: Васпитачице малтретирале дијете у вртићу?

Чак и једноставне активности, попут шетње или трчања, могу знатно смањити симптоме несанице и побољшати укупан квалитет сна.

Иако постоје и друге методе које помажу код проблема са спавањем, редовно кретање и вјежбање су доступно, једноставно и природно рјешење које може бити кључна подршка за квалитетнији сан.

Подијели:

Таг :

vježbanje

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли је здравије туширање ујутру или увече?

Савјети

Да ли је здравије туширање ујутру или увече?

2 ч

0
Шта никако не треба спремати у фритези?

Савјети

Шта никако не треба спремати у фритези?

6 ч

0
Како изабрати најсочнију наранџу?

Савјети

Како изабрати најсочнију наранџу?

8 ч

0
Научници су открили која је деценија живота најисцрпљујућа

Савјети

Научници су открили која је деценија живота најисцрпљујућа

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

22

55

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

22

54

Које доба дана је најбоље за секс?

22

48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

22

46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner