Двије врсте вјежбања које вам могу вам помоћи ако имате проблем са спавањем

Ако имате проблема са спавањем, редовно бављење одређеним врстама физичке активности може да вам помогне више него што мислите.
Вјежбе попут јоге, таи чија, шетње или трчања могу побољшати квалитет сна, смањити број ноћних буђења и олакшати успављивање.
Јога, примјера ради, може продужити трајање сна и учинити га ефикаснијим, док таи чи помаже да се брже заспи и смањује прекиде сна.
Ефекти ових активности могу бити дуготрајни, а позитивно дјелују и на осјећај одморности наредног дана, преноси Б92.
Редовно вјежбање побољшава сан на више начина. Смањује напетост и стрес, подстиче природно лучење хормона који регулишу сан и доприноси дубљим фазама сна.
Чак и једноставне активности, попут шетње или трчања, могу знатно смањити симптоме несанице и побољшати укупан квалитет сна.
Иако постоје и друге методе које помажу код проблема са спавањем, редовно кретање и вјежбање су доступно, једноставно и природно рјешење које може бити кључна подршка за квалитетнији сан.
