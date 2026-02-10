Logo
Како изабрати најсочнију наранџу?

Она

10.02.2026

15:34

Фото: Pexel/Anna Shvets

Савршена наранџа има добар баланс укуса, каже Тони Маркез, који скоро 30 година посједује и води поље наранџи.

“Потребна вам је она киселкастост цитруса, али и да се осјети слаткоћа”, каже он и даје савјете како да препознате сочну наранџу у продавници.

Што свјетлија, то боља

Добра наранџа би требало да буде наранџаста. Док гледате гомиле врста, мада су најпознатије оне из шпанске Валенсије, потражите оне које су јарке и уједначене боје, савјетује Маркез. Избјегавајте бијеле мрље, јер могу указивати на оштећења настала током транспорта.

Тражите глатку и затегнуту кору

Глатка кора без великих пора обично значи сочнију наранџу са тањим бијелим слојем испод коре (што значи више самог плода). Код већине наранџи избјегавајте оне са набораном или опуштеном кором. Постоје изузеци – неки цитруси, попут Сумо мандарина или клементина, природно имају „лабавију“ кору.

Тежина је битна

Бирање наранџи које су тешке у односу на своју величину можда је најважнији савјет. Према Маркезовим ријечима, мањи плодови често имају глаткију и тању кору, а самим тим и концентрисанији укус.

“Што је плод тежи, то обично значи да има више сока”, објашњава он.

Стисните је и помиришите

“Када се плодови беру директно са дрвета, наранџе су углавном лијепе и чврсте”, каже Маркез.

То значи да су чвршће наранџе вјероватно свјежије и сочније. Лагано стисните наранџу у руци да провјерите колико је чврста и избјегавајте оне које су мекане или гњецаве. Зрела, сочна поморанџа има и сладак, цитрусни мирис, нарочито код дршке. Ако наранџа нема примјетан цитрусни мирис, вјероватно ни укус неће бити нарочит.

Шта радити са сувом наранџом?

А шта ако не можете да пронађете сочну наранџу? Маркез препоручује да од млитавих или сувих нараранџи направите мармеладу. Још једна укусна идеја: користите траке коре за украшавање коктела и искористите њихова ароматична уља, а средину баците или компостирајте.

Ако исциједите сок, али он није нарочито укусан, додајте неке „живахније“ састојке попут ђумбира и соја-соса како бисте направили освјежавајућу маринаду за пилетину или шкампе. У сваком случају, добићете киселост која ће побољшати укус брзих вечера током радне седмице.

