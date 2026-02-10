Таксиста избоден насред улице

Извор:
Блиц
10.02.2026
15:25
Коментари:0
Данас око 14.30 сати у Новом Саду дошло је до инцидента када је један таксиста нападнут.
Како сазнаје Блиц, таксиста је избоден ножем након краће свађе на улици испред возила. Према незваничним сазнањима, дошло је до гурања између њега и још једне особе, након чега је нападач узео нож и нанио му убодне ране.
За сада није познат степен повреда које је задобио таксиста.
На лицу мјеста су јаке полицијске снаге, а увиђај је у току.
