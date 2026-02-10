Logo
Таксиста избоден насред улице

Блиц

10.02.2026

15:25

Таксиста избоден насред улице
Фото: Pexels

Данас око 14.30 сати у Новом Саду дошло је до инцидента када је један таксиста нападнут.

Како сазнаје Блиц, таксиста је избоден ножем након краће свађе на улици испред возила. Према незваничним сазнањима, дошло је до гурања између њега и још једне особе, након чега је нападач узео нож и нанио му убодне ране.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Додик се бави политиком, а Конаковић Додиком - али неуспјешно

За сада није познат степен повреда које је задобио таксиста.

На лицу мјеста су јаке полицијске снаге, а увиђај је у току.

