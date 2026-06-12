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Сергеју Фуртули предложен притвор због пуцњаве на Врацама

Аутор:

Огњен Матавуљ
12.06.2026 12:47

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мјесто пуцњаве спомен парк Враца
Фото: Аваз

Кантонално тужилаштво у Сарајеву затражило је одређивање једномјесечног притвора Сергеју Фуртули, те расписивање потјернице за његовим оцем Блашком Фуртулом због учешћа у пуцњави на Врацама.

Сергеј Фуртула, који је у пуцњави рањен, осумњичен је за покушај убиства и изазивање опште опасноти. С друге стране његов отац Блашко Фуртула осумњичен је за саизвршилаштво у покушају убиства и изазивање опште опасности.

Утицај на свједоке и ометање истраге

”Сергеју је притвор предложен због опасности од утицаја на свједоке, скривање доказа, ометања истраге, понављања кривичног дјела и због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Сарајеву.

Полиција ротација

Хроника

Ухапшен Сергеј Фуртула, осумњичени за покушај убиства на Врацама

Уз расписивање потјернице и за Блашка Фуртулу је затражен притвор, због опасности од бјекства.

”Они се сумњиче да су учествовали у пуцњави на Врацама и из ватреног оружја испалили више хитаца у Амела Богућанина, који је такође осумњичен у овом предмету”, наводе у тужилаштву.

У обрачуну рањене четири особе

Пуцњава се догодила 7. јуна у Спомен парку Враца у Сарајеву. Богућанин је рањен и живот му је спасио панцир. Рањени су и Сергеј Фуртула, Бранислав Јањић, као и Блашко Фуртула. За тростуки покушај убиства осумњичени су Богућанин и Амер Гарибовић, који је ухапшени, док се за Блашком Фуртулом и даље трага.

Маске

Хроника

Истрага пуцњаве у Врацама: Заплијењене три пушке, силиконске маске и ознаке Еуфора

Током потраге полицијски службеници ПУ Источно Сарајево извршили су претресе Фуртулине имовине и том приликом су пронађене и одузете три аутоматске пушке, 118 комада метака, ПВЦ кесица са садржајем бијелог праха налик кокаину, двије силиконске маске за лице и четири магнетене наљепнице са натписом ”Алтеа Еуфор”.

мјесто пуцњаве Враце

Хроника

Богућанин и Гарибовић осумњичени за покушај троструког убиства

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Тагови :

Сергеј Фуртула

Блашко Фуртула

Амел Богућанин

Бранислав Јањић

Спомен-парк Враце

покушај убиства

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