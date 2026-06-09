Истрага пуцњаве у Врацама: Заплијењене три пушке, силиконске маске и ознаке Еуфора

Аутор:Огњен Матавуљ
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У оквиру истраге о пуцњави у спомен-парку Враца полицијски службеници ПУ Источно Сарајево заплијенили су три аутоматске пушке, 118 метака, силиконске маске и магнетне наљепнице са натписом ”Алтеа Еуфор”.
Како сазнаје АТВ све је заплијењено у становима који су власништво Блашка Фуртуле, чији је син Сергеј рањен у пуцњави. Све се одиграло у недјељу 7. јуна, а осим Сергеја у пуцњави су рањени Амел Богучанин и Бранислав Јањић.
У ПУ Источно Сарајево наводе да су претреси извршени на подручју Источног Новог Сарајева и Пала.
”Пружајући асистенцију полицијским службеницима МУП-а Кантона Сарајево, полицијски службеници ПУ Источно Сарајево активно учествују у расвјетљавању кривично дјела покушај убиства.
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У претресима су пронађени предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела и то три аутоматске пушке, 118 комада метака, ПВЦ кесица са садржајем бијелог праха налик кокаину, двије силиконске маске за лице и четири магнетене наљепнице са натписом ”Алтеа Еуфор”, саопштила је ПУ ИСточно Сарајево.
Додају да ће сви предмети бити предати полицијским службеницима МУП-а Кантона Сарајево на даљи рад и поступање.
”Рад на предмету се наставља”, наводе у полицији.
Због учешћа у ватреном окршају ухапшен је Амар Гарибовић, као и Амел Богучанин који се налази на лијечењу у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву. За осталим учесницима пуцњаве се трага.
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