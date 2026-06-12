Двије жене ухапшене због џепарења: Крале новац од туриста и ходочасника

Аутор:АТВ
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Полицијски службеници Полицијске станице Читлук су у четвртак, 11. јуна, током редовног обиласка и надзора сигурносно интересантних локација на подручју Међугорја, у непосредној близини Цркве св. Јакова, уочили двије женске особе чије је понашање побудило сумњу да би исте могле бити повезане с извршењем кривичних дјела против имовине на штету туриста и ходочасника.
Полицијски службеници су том приликом непосредно опазили покушај отуђења садржаја из торбе једне особе те садржаја из џепа друге особе, након чега су одмах реаговали и спријечили довршење кривичног дјела.
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Извршеним легитимисањем утврђено је да се ради о особама З.О. (1986.) из Тузле и А.Х. (2006.), које су лишене слободе и спроведене у службене просторије Полицијске станице Читлук ради криминалистичке обраде, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК).
Проведеном криминалистичком обрадом утврђени су основи сумње да су наведене особе током вишедневног боравка на подручју Међугорја починиле већи број крађа и покушаја крађа на штету туриста и ходочасника, при чему су, користећи гужву и окупљања већег броја особа, из торби и новчаника отуђивале новац и друге вриједности.
Даљим подузетим мјерама и радњама утврђена је њихова повезаност с казненим дјелом крађе почињеним дана 7. јуна 2026. године у вечерњим сатима у дворишту Цркве св. Јакова у Међугорју, када је од стране држављанке пријављено отуђење новчаника с новчаним износом од 450 евра.
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Током криминалистичке обраде осумњичене су признале извршење више крађа на подручју Међугорја, наводећи како су циљано бирале стране држављане и ходочаснике те, користећи њихову непажњу, отуђивале новац из новчаника и коверти које су се налазиле у торбама и личним стварима оштећених особа.
Такође су признале и отуђење новца од једне старије стране држављанке. Осумњичене особе полицијским су службеницима добровољно су предале новац за који се сумња да потиче из извршења казнених дјела, и то 592,20 евра, 100 америчких долара и 30 конвертибилних марака.
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О догађају је упознат дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Мостар, под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње ради потпуног расвјетљавања свих околности догађаја.
(ФЕНА)
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