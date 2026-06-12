Пронађено тијело мушкарца како плута у каналу: Језиве сцене код Куле

Аутор:АТВ
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Тијело за сада непознатог мушкарца, старог око тридесет година, пронађено је јуче ујутру у Великом бачком каналу, у близини Куле.
Према првим информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, грађани су уочили тијело у води и одмах обавијестили полицију и Хитну помоћ. На лице мјеста убрзо су стигле надлежне службе, које су тело извукле на обалу
Љекари су по доласку могли само да констатују смрт мушкарца, док идентитет настрадалог за сада није познат.
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О случају је обавијештено надлежно тужилаштво које је наложило да тијело буде послато у Институт за судску медицину на обдукцију како би се утврдило када и како је смрт наступила. Више информација очекује се након идентификације тијела и резултата обдукције.
Полиција је на лицу мјеста обавила увиђај, а истрага, која би требало да расвијетли све околности овог случаја, је у току.
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