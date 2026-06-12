ЕЦБ донијела одлуку о каматама: Познато од када расту

Аутор:АТВ
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Европска централна банка (ЕЦБ) подигла је у четвртак каматне стопе у еврозони први пут од јесени 2023. године, за четвртину процентног бода, како би зауздала инфлацију коју је подстакло поскупљење енергије због рата на Блиском истоку.
Каматна стопа за рефинансирање банака износиће тако од 17. јуна 2,40 одсто, а каматна стопа на преконоћне депозите банака 2,25 одсто.
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За преконоћне позајмице комерцијалне банке плаћаће убудуће камату од 2,65 одсто.
"Управни одбор одлучан је вођењем монетарне политике осигурати стабилизацију инфлације на циљаном нивоу од два одсто у средњорочном периоду", наводи се у образложење данашње одлуке.
Инфлација у еврозони износила је у нају 3,2 одсто, показале су прелиминарне процјене Еуростата, и била је највиша од септембра 2023. године. Енергија је поскупјела на годишњем нивоу за чак 10,9 одсто, подстакнута поскупљењем нафте због америчко-израелског напада на Иран.
Техеран је преузео контролу над Ормуским мореузом, забранивши пролаз бродовима повезаним са САД, Израелом и њиховим савезницима. У четвртак ујутро иранске власти су због новог таласа америчких напада потпуно затвориле мореуз, којим пролази петина свјетске нафте и нафтних производа.
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Још у фебруару инфлација је у еврозони износила само 1,9 одсто, а енергија је била јефтинија него лани.
За грађане и предузећа више каматне стопе значиће скупље задуживање, што обично кочи потражњу и привредну активност. Већ у првом тромјесечју привреда еврозоне смањила се за 0,2 одсто у односу на претходна три мјесеца, израчунали су у Еуростату.
Инфлација би пак према најновијим, ревидираним пројекцијама ЕЦБ-а, требала у овој години износити три одсто и бити за 0,4 процентна бода виша него што су били предвидјели у марту.
Подигли су и прогнозу инфлације за 2027, за 0,3 процентна бода, на 2,3 одсто.
Подигнуте прогнозе стопе инфлације према базном сценарију, како наводи ЕЦБ у саопштењу, одражавају више цијене енергије, које ће се, како очекују, у одређеној мјери прелити на раст цијена хране, робе и услуга.
У 2028. сада очекују успоравање инфлације на два одсто, назначивши тек нешто блажи раст цијена него што су били очекивали на почетку прољећа.
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Темељна инфлација, која искључује цијене енергије и хране, требала би у овој години, по њиховим новим процјенама, износити 2,5 одсто и бити за 0,2 процентна бод виша но што су показале њихове прогнозе из ожујка.
За идућу годину потврдили су пак прогнозу темељне инфлације од 2,2 одсто, која би се на том нивоу требала задржати и у 2028. години и бити тек незнатно виша него што су назначили прије три мјесеца.
Привредна активност у еврозони требала би пак у овој години, по базном сценарију, порасти за 0,8 одсто, израчунали су у ЕЦБ, снизивши досадашњу процјену за 0,1 процентни бод.
У 2027. би раст требао убрзати на 1,2 одсто и такође бити блажи за 0,1 процентни бод него што су прогнозирали у марту.
Ниже прогнозе раста за 2026. и 2027. годину одражавају израженији утицај рата на тржишта роба и реалне дохотке, те на повјерење.
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Благо су пак подигли прогнозу за 2028. када се очекује убрзање раста на 1,5 одсто. У марту су били предвидјели раст од 1,4 одсто, преноси "Дневник".
Изгледи су и даље неизвјесни, наглашавају у ЕЦБ, па би тако инфлација могла бити и већа, а привредни раст слабији него што се тренутно очекује, у зависности од интензитета и трајања шока повезаног са скоком цијена енергије и о опсега његових индиректних и секундарних учинака.
Инфлација би тако ове године могла достићи и 4,0 одсто и убрзати на 5,3 одсто у 2027. ако шок буде снажнији и протегне се на дужи временски период. Привреда би у таквом сценарију порасла у овој и идућој години тек неких 0,5 одсто, израчунали су стручњаци ЕЦБ-а.
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