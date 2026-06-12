Вишковић: Нови километри за спајање Српске и Србије наш стратешки циљ

Ову саобраћајницу градиће кинеске компаније, уз финансијску подршку водећих кинеских банака.

Уговор о изградњи ове дионице потписан је у фебруару 2023. а финансијски дефинисан прошле године и представља шести велики инфраструктурни пројекат који у Републици Српској реализују компаније из Кине.

Вршилац дужности директора Аутопутева Републике Српске, Радован Вишковић каже да је ово национални пројекат како би се повезала Бањалука и Београд.

- Ово је наставак започетих активности. Започети су и припремни радови на дијелу ауто - пута од Вукосавља. Полако остварујемо наш зацртани циљ, да повежемо Баљалуку и Београд - рекао је Вишковић.

Још имамо непокривену дионицу од Добија до Вукосавља, од неких 35 километара.

- У преговорима смо и то ће бити завршено - каже Вишковић.

Ова дионица која се данас почиње градити износи око 17 километара.

- Све је у рукама кинеског партнера и стекли су се услови да се крене у реализацију. Рок градње је три године и ја очекујем да кинески партнери заврше и раније ову дионицу. Цијена је око 274 милиона КМ - навео је Вишковић.

У будућности треба да се сагради још једна петља, наводи Вишковић.

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- Не очекујемо проблеме по питању градње. Имовински односи су завршени. У јуну ћемо обезбиједити и грађевинску дозволу и тиме ће се стећи сви услови да градња тече по плану - истакао је Вишковић.

Криз овај пројекат важно је повезивање Београда и Бањалуке.

- Изградња путева је и предуслов економског развоја. Најбољи примјер је управо Српска. Оне локалне заједнице које су имале срећу да су поред изграђених ауто - путева доживјеле су економски бум. Очекујем да тако буде и са Семберијом - рекао је Вишковић.

Очекивања су, каже, да овај ауто - пут буде жила куцавица у повезивању нашег народа с обје стране Дрине.

/РТРС/