Колико данас кошта одлазак на пијацу? Ово су цијене на бањалучкој Тржници

Од воћа, јабуке се продају по цијени од двије до 3,5 КМ по килограму, док за наранџе треба издвојити од четири до пет КМ. Банане коштају од три до 3,5 КМ, крушке од четири до пет КМ, а лимун од 4,5 до 5,5 КМ. Сезонско воће је у пуном јеку, па се јагоде могу купити за пет до седам КМ, трешње за пет до осам КМ, а кајсије за шест до седам КМ по килограму. Најскупље воће на тезгама је црно грожђе, чија се цијена креће од 13 до 15 КМ, док килограм сувих шљива кошта 10 КМ.

Када је ријеч о поврћу, млади купус кошта од 1,5 до двије КМ, а млади кромпир од двије до 2,5 КМ по килограму. Парадајз се продаје по цијени од 3,5 до пет КМ, паприка од три до шест КМ, краставац и тиквице по три КМ, док карфиол кошта пет КМ. Мрква се може наћи по цијени од 2,5 до четири КМ, цвекла од 2,5 до четири КМ, а црвени лук за двије КМ по килограму.

БиХ Велике промјене на граници: Мање чекања за бх. превознике

Међу скупљим повртарским културама издвајају се бијели лук, чија цијена достиже и 20 КМ по килограму, пасуљ који кошта од седам до 13 КМ, као и целер и першун, чија је цијена 10 КМ. Боранија се продаје за 10 КМ, млади лук од шест до седам КМ, празилук од четири до пет КМ, блитва од пет до шест КМ, а зелена салата такође од пет до шест КМ по килограму.

/Глас Српске/