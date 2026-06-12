Торнада погодила области око Чикага: Уништене куће, стотине хиљада људи без струје

Аутор:АТВ
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Најмање три торнада погодила су насеља у околини Чикага, остављајући за собом разрушене куће, оборена стабла и далеководе, а стотине хиљада домаћинстава остало је без струје.
У Мерилвилу у Индијани, локалне власти су позвале становнике да потраже заклон због приближавања торнада, пренео је АП.
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Након проласка олује, више објеката је оштећено или уништено, а дио крова средње школе је однесен, док су улице блокиране обореним дрвећем и инсталацијама.
У Стритору у Илиноису, екипе хитних служби процјењују штету, а евакуисани становници су смјештени у привремена склоништа која су отворили локалне власти и Црвени крст.
Градоначелница је потврдила да за сада нема извјештаја о погинулима.
Јаке олује изазвале су поремећаје у ваздушном саобраћају, укључујући одлагања и отказивања летова на аеродромима у Чикагу, Филаделфији и Нјујорку, док је више од хиљаду летова у области Чикага било погођено кашњењима или отказивањима.
Спасилачке екипе трагају за евентуалним жртвама у погођеним подручјима.
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Метеоролози упозоравају и на нови талас врућине и високу влажност која ће погодити источну обалу САД, са температурама које ће ићи и преко 38 степени Целзијуса.
Надлежне службе су навеле да је систем олуја и даље активан и да се креће ка истоку, где се очекује наставак нестабилног времена.
(Танјуг)
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