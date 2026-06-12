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Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка

Аутор:

АТВ
12.06.2026 09:35

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Лукашенко: Москва је гарант праведног свјетског поретка
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Александар Лукашенко назвао је Москву гарантом праведног свјетског поретка.

„Руска Федерација је модерна држава сигурна у своју снагу, једна од водећих свјетских сила са моћним економским и одбрамбеним потенцијалом“, наводи се у честитки Лукашенка поводом Дана Русије коју је упутио руском предсједнику Владимиру Путину и грађанима Русије.

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Он је истакао да су народи Бјелорусије и Русије кроз историју увијек били блиско повезани.

„Сјећање на заједничко превазилажење искушења, заједничка достигнућа и побједе преноси се са генерације на генерацију. Управо то пријатељство, провјерено временом, даје неисцрпну енергију за даљи складан развој“, нагласио је бјелоруски предсједник.

Он је Путину пожелио добро здравље и успјех у раду, а грађанима Русије срећу, благостање и просперитет, преноси Спутњик.

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Тагови :

Александар Лукашенко

Бјелорусија

Русија

Владимир Путин

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