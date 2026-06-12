Скандал на Жњану: Радници отјерали купачице с плаже јер им "сметају"

Аутор:АТВ
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Неугодне сцене забиљежене су на једној од најпознатијих сплитских плажа, Жњану, гдје су се, према тврдњама купачица, запосленици који изнајмљују лежаљке вербално сукобили с посјетитељицама и покушали их удаљити с дијела јавне плаже.
Према наводима које преноси портал Морски.хр, инцидент се догодио 7. јуна када су мајка, кћерка и сестра дошле на Жњан и смјестиле се на слободан дио плаже. Како наводе, привремено су оставиле своје ствари на једној од празних лежаљки те наручиле кафу. Убрзо им је пришла запосленица и поручила да морају платити кориштење лежаљки или се удаљити, након чега је, тврде, чак отказана и њихова наруџба.
Како би избјегле сукоб, жене су се помјериле с лежаљки и смјестиле своје пешкире директно на шљунак. Међутим, тврде да се притисак наставио. Према њиховим ријечима, радници су инсистирали да се удаље и с тог дијела плаже, уз образложење да ометају пословање изнајмљивача лежаљки.
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На видеоснимку који је настао током инцидента може се чути како један од запосленика говори да се на том простору постављају лежаљке од којих зарађују, док је, према тврдњама купачица, у једном тренутку поручено да се 'купају код куће у кади'. Ситуација је додатно ескалирала када је, како наводе, један радник поставио лежаљку преко њиховог пешкира те запријетио позивањем заштитара и полиције.
Цијели случај поново је отворио питање кориштења поморског добра и права грађана на слободан приступ плажама. Према важећим прописима, концесионари не смију заузимати јавну плажу унапријед постављеним празним лежаљкама. Опрема се, према правилима, смије постављати тек након што гост затражи и плати њено кориштење, док грађани имају право боравити на јавним површинама уз море без ограничења.
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