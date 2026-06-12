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Скандал на Жњану: Радници отјерали купачице с плаже јер им "сметају"

Аутор:

АТВ
12.06.2026 10:30

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plaža australija more okean sunce
Фото: Pexel/ Daniel Jurin

Неугодне сцене забиљежене су на једној од најпознатијих сплитских плажа, Жњану, гдје су се, према тврдњама купачица, запосленици који изнајмљују лежаљке вербално сукобили с посјетитељицама и покушали их удаљити с дијела јавне плаже.

Према наводима које преноси портал Морски.хр, инцидент се догодио 7. јуна када су мајка, кћерка и сестра дошле на Жњан и смјестиле се на слободан дио плаже. Како наводе, привремено су оставиле своје ствари на једној од празних лежаљки те наручиле кафу. Убрзо им је пришла запосленица и поручила да морају платити кориштење лежаљки или се удаљити, након чега је, тврде, чак отказана и њихова наруџба.

Како би избјегле сукоб, жене су се помјериле с лежаљки и смјестиле своје пешкире директно на шљунак. Међутим, тврде да се притисак наставио. Према њиховим ријечима, радници су инсистирали да се удаље и с тог дијела плаже, уз образложење да ометају пословање изнајмљивача лежаљки.

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На видеоснимку који је настао током инцидента може се чути како један од запосленика говори да се на том простору постављају лежаљке од којих зарађују, док је, према тврдњама купачица, у једном тренутку поручено да се 'купају код куће у кади'. Ситуација је додатно ескалирала када је, како наводе, један радник поставио лежаљку преко њиховог пешкира те запријетио позивањем заштитара и полиције.

Цијели случај поново је отворио питање кориштења поморског добра и права грађана на слободан приступ плажама. Према важећим прописима, концесионари не смију заузимати јавну плажу унапријед постављеним празним лежаљкама. Опрема се, према правилима, смије постављати тек након што гост затражи и плати њено кориштење, док грађани имају право боравити на јавним површинама уз море без ограничења.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

Плажа

туристи

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