Венера улази у Лава: Спрема се љубавна драма године

Аутор:АТВ
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Од 13. јуна до 9. јула Венера улази у Лава, па се припремите. Зашто? Зато што Венера инсистира на томе да смо ми главни ликови у љубавној представи у којој сви учествујемо.
Жеђ за пажњом и наклоношћу наводи нас да преузимамо улоге које иначе можда не бисмо играли. То може довести до ловебомбинга или до изговарања грандиозних гестова - неких које вјероватно нећемо моћи да испунимо због личних околности и препрека.
Ипак, то не значи да нећемо причати као да можемо, иако то заправо не можемо да спроведемо.
Боравак Венере у Лаву је обично период прославе и радости. Ове године, међутим, Венера добија другачији тон. Вајб је више рок енд рол него ритам и блуз, уз понеку моћну баладу.
За почетак, предретроградна сенка Меркуровог "уназад кретања" у Раку почиње 13. јуна, истог дана када Венера улази у Лава. То значи да је Венерино путовање кроз ватрени знак обојено носталгијом, емотивношћу - и да, неизвјесношћу око тога да ли да бивше партнере враћамо у свој живот.
Меркуров мунвок почиње 29. јуна и траје до 23. јула, па се јавља конфузија. Вођење дневника и медитација су двије технике које могу помоћи у доношењу одлука и у прецизнијем спровођењу наших планова.
Изненадна привлачност може нас погодити као муња, стварајући везу са особом која уопште није наш тип када Уран у Близанцима буде у опозицији са Венером у Лаву 15. јуна.
Дјеловаће као да је хемија тренутна и електрична. Ако смо већ у вези која је одвојена од овог флерта, искушење да развијемо однос са том другом особом може нас навести на размишљање. Уран жели слободу и да прихватимо своје радозналости. Када се повеже са планетом љубави, Венером, привлаче нас необичне ситуације и партнерства која се разликују од свега што смо раније искусили.
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Сљедећег дана, 16. јуна, Венера у Лаву прави хармоничан аспект са Нептуном у Овну. Ова планетарна комбинација даје нам прилику да истражимо своје маштовите визије.
Губљење у фантазији може учинити да се осјећамо као да плутамо на облаку, али реалност се снажно судара са сновима и доноси интензивно "буђење". Проналажење стабилности на земљи захтјева вежбе уземљења, јер су наше страсти веома јаке. Мана је што можемо постати превише параноични у вези са оним што други тајно раде или мисле, јер живимо у сопственим фантазијама и скривамо своје праве жеље. Пројектовање емоција на оне до којих нам је стало неће ријешити проблем, због чега у овом периоду не треба доносити закључке на основу претпоставки.
Тензије достижу врхунац 17. јуна, када Плутон у ретроградном ходу у Водолији прави опозицију са Венером у Лаву. Ова космичка поларизација ствара магнетско привлачење између три особе (Плутон воли "љубавне троуглове"), због чега можемо бурно реаговати на оне који се не слажу са нашим увјерењима. Треба имати на уму да трећа страна може бити нешто неочекивано, попут посла или породичне ситуације. Зато је важно да задржимо отворен ум и простор за себе и друге. Можемо се побунити против парадоксалних односа, јер тежимо стварним, искреним пријатељствима. Циљ је да се ситуација излијечи и да се изгради јача основа, али не без драме, суза и фрустрација. Да бисмо преживјели и напредовали, важно је да се ослободимо потребе за контролом и доминацијом.
(Она)
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