Како недостатак воде утиче на тијело: Ове симптоме не смијете игнорисати

Индекс

10.02.2026

15:00

Вода чаша
Фото: Pixabay

Иако оптимална дневна количина воде није иста за све, постоје опште смјернице.

Дјеца од четири до осам година требало би да пију око 1,2 литра воде дневно, док се особама старијим од 60 година препоручује између 1,6 и 2 литра.

Али, шта се дешава ако ту количину не уносите редовно? Љекарка Надира Авал открила је за Метро Онлине како тијело реагује када му хронично недостаје течности.

Мозак

Према др Авел, када не пијете довољно воде, смањује се волумен крви, што може довести до слабијег дотока кисеоника у мозак. То се најчешће рефлектује главобољом, осјећајем притиска у глави или смањеном концентрацијом.

Уста, кожа и усне

"Како тијело дехидрира, смањује се производња пљувачке, што изазива осјећај сувоће или љепљивости у грлу и устима", објаснила је љекарка. Додаје да усне тада често постају суве и испуцале. Дехидрација утиче и на изглед коже, која постаје мање еластична и затегнута.

Један од једноставних начина за провјеру је такозвани тест штипањем.

"Тест еластичности коже ради се тако да њежно уштинете кожу на длану и пустите је, Ако се кожа не врати брзо у свој нормалан положај, него остане наборана, то може бити знак дехидрације."

Ниво енергије

Умор је један од најчешћих знакова да не пијете довољно воде. Када тијелу недостаје течности, оно се мора додатно напрезати како би обављало основне функције, што може резултирати исцрпљеношћу и мањком енергије.

Ако се осјећате уморно, а нисте ненаспавани, врло је могуће да вам једноставно недостаје воде. У тежим случајевима дехидрација може изазвати и пад крвног притиска, што може довести до вртоглавице или чак несвјестице, упозорила је др Авел.

"Када се појаве овакви симптоми, важно је реаговати одмах. У већини случајева блага до умјерена дехидрација рјешава се повећаним уносом течности. Ипак, код тежих облика дехидрације или код осјетљивих група, попут мале дјеце и старијих особа, може бити потребна љекарска помоћ", истакла је.

