Ову болест има 50 милиона људи: Обратите пажњу на симптоме

Епилепсија је неуролошко обољење са којим се живи. Сазнајте како изгледају напади, шта их покреће и када је важно потражити помоћ.
Напади настају када нервне ћелије у мозгу почну да шаљу неправилне електричне сигнале, што доводи до краткотрајних поремећаја свести, понашања, чула или мишићне контроле.
Иако епилепсија не може потпуно да се излијечи, велики број људи успјешно контролише болест уз терапију – процјењује се да до 70 одсто оболелих може да живи без напада уз одговарајуће лијечење.
Епилепсија може да се јави у било ком животном добу, без обзира на пол или поријекло.
Епилепсија је четврти најчешћи неуролошки поремећај на свијету. Карактеришу је повремени и најчешће краткотрајни поремећај функције коре мозга који се називају епилептични напади. Стање које показује склоност ка понављању епилептичних напада зове се епилепсија, док се епилептични напад може јавити и код особа које немају епилепсију.
Епилептични напади не изгледају увијек исто. Код неких особа могу бити благи и краткотрајни, док код других могу укључивати изражене тјелесне симптоме.
Најчешћи знаци и симптоми напада укључују:
Код већине обољелих напади се понављају у сличном облику, са истим или сличним симптомима.
Код великог броја људи тачан узрок епилепсије није познат, али се зна да одређени фактори могу да покрену напад.
Најчешћи окидачи су:
Препознавање личних окидача често помаже у бољој контроли болести.
Удружење Центар за оболеле од епилепсије наводи да је епилепсија четврти најчешћи неуролошки поремећај, и да у Србији је око 70.000 особа обољело од те болести, док их у свијету има око 50 милиона.
Епилепсија се обично дијагностикује када особа има два или више необјашњених напада.
Љекар ће узети детаљну анамнезу, разговарати са пацијентом и особама које су присуствовале нападу, а затим може препоручити:
Основ терапије чине лијекови против епилептичних напада, који код већине пацијената значајно смањују учесталост напада или их у потпуности спријечавају.
Избор терапије је индивидуалан и зависи од типа епилепсије, узраста и општег здравственог стања пацијента.
Хитна медицинска помоћ је неопходна ако напад траје дуже од пет минута или се напади понављају без опоравка између.
Уз редовну терапију и здрав начин живота, многе особе са епилепсијом могу да воде активан и квалитетан живот. Довољно сна, контрола стреса, избјегавање познатих окидача и редовне контроле код љекара кључни су за дугорочну контролу болести, преноси Курир.
