Све чешћа злоупотреба суплемената

Аутор:Теодора Беговић
09.02.2026
19:37
Коментари:0
Трендови на друштвеним мрежама, које људи често слијепо прате без консултација са стручњаком, могу имати озбиљне посљедице по здравље. Иако се здравствени савјети не би требали усвајати од неког ко није љекар, популарност суплемената на друштвеним мрежама довела је до тога да све већи број људи узима исте на своју руку, несвјесни посљедица. Љекари наглашавају да се прије узимања било какве суплементације прво треба консултовати љекар.
"Од лабораторијских претрага најчешће тражим витамин Д, жељезо, фолну киселину, витамин Б 12, калцијум, магнезијум, тражим доста различитих ствари а видим да ли нешто недостаје. Ако пацијент осјећа умор, поспаност, опадање косе, то су све неки фактори који су нам јако бити. Тражим и налаз јетре и бубрега јер одређени суплементи могу да утичу на рад јетре и бубрега", рекла је нутриционисткиња Гордана Љољић Долић.
Ниједан суплемент није безазлен. Савремена медицина заснива се на индивидуалистичком приступу, зато је важно да се обратимо љекару или фармацеуту како би свака особа добила оно што јој одговара.
"Постоје суплементи који могу да се узимају без компликација, нпр. витамин Ц за јачање имунитета, или суплементи на бази Б комплекса јер су то витамини који су растворљиви у води па и ако се узму у некој већој количини они се веома лако излуче кроз организам. Међутим, суплементи који се таложе у мастима, витамин Д, Е, К, није препоручљиво узимати без консултација са љекаром или са нама у апотеци", казала је фармацеут Дијана Крагић.
Злоупотреба суплемената је честа појава и код рекреативних спортиста. Људи често из жеље да остваре циљ без много муке, потежу за суплементима како би брже остварили резултате. Веј протеин, који наизглед звучи безазлено, може, такође створити проблеме ако се узима без консултације.
"Што се тиче веј протеина, он служи да нам гради мишић, али ми то све можемо унијети и кроз исхрану. У случају да се стварно не може унијети храном, океј је да се узме мјерица протеина, али морам нагласити да у случају да особа има проблема са бубрезима може да створи додатне проблеме. Он није штетан за здраве бубреге, али ако неко има проблема, то ће додатно погоршати", рекао је персонални тренер Борис Јагодић.
Фокус треба бити на здравим животним навикама, правилна исхрана, довољно сна и физичка активност темељ су здравља, а суплементи требају бити на посљедњем мјесту. Ако се и узимају, то мора бити уз консултације са љекаром.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Србија
3 ч0
Здравље
3 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
10 ч0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму