Хидроелектране производе пуном паром

Киша не престаје скоро мјесец дана. У Херцеговини је оборен рекорд падавина из 1961 године. Срећом кишни период је дочекало полупразно Билећко језеро.
За нешто више од 30 дана ниво Билећког језера порастао је за чак 26 метара, сада је слободно још 6 метара. Челници ХЕТ-а кажу да сада имају довољно воде на производе наредних скоро седам мјесеци.
Оволико воде нико није очекивао, падавине су за 32 одсто веће од вишегодишњег просјека. На југу су премашени планови и оборени сви рекорди.
"На Чемерну је пало негдје преко 600 литара и на неким основним станицама у систему просјек је преко 530 литара. Пропорционално падавинама ми имами и доток негдје око 2,5 пута већи", казао је руководилац Сектора за управљање производњом и водама у ХЕТ-у Душко Вујовић.
"Претпостављам да ћемо због потреба система чувати за љетњи период односно сушни", додаје директор ХЕТ-а Гордан Мишељић.
Вода се не може чувати у проточним хидроелектрана зато је ових дана производња рекордна. Турбине на Дрини само окрећу, сва вода која је дошла је искориштена па је план производње већ увелико пребачен.
"Ево за први мјесец јануар и за првих седам дана фебруара производња је одлична. Од планираних 110 гигават часова са јутрошњим извјештајем произвели смо више од 191, дакле ми смо на 170% од планираног плана производње који је 910 гигават часова за годину", рекао је директор ХЕ на Дрини Недељко Перишић.
Да се оваква производња настави Бога моле у Матичном предузећу. Јаке кише их спашавају од увоза струје због посрнулих термо погона.
"Неких 36 одсто је остварење у хидроелектранама за овај период године боље од планираног. Значи остварење је на неких 136 посто у односу на план. Првенствено доминира ХЕ Вишеград, они су пребацили план за неких 76 одсто, систем ХЕТ-а је пребацио план за десетак посто, док је Врбас на плану", објаснио је извршни директор за техничке Иван Копривица.
План није био да се струја данима не производи у Угљевику, у Гацку је стабилна производња. Потрошња у Српској је такође по плану а ових дана се производи довољно струје за конзум док нешто мало остаје за извоз.
