Замполи: Добио сам документ са пројектима који ћу предати америчким агенцијама

Специјални изасланик САД за глобална партнерства Паоло Замполи одржао је састанак са премијером Савом Минићем гдје је добио документ са пројектима који ће предати америчким агенцијама.
"Премијер ми је дао важан документ са бројним пројектима. Чим се вратим у Вашингтон предаћу га у различите агенције, од Стејт департмент, Савјет за националну безбједност, секретаријата за финансије, секретаријата енергетике и на другим мјестима. Са своје стране могу да обећам да ћу на све адресе уручити овај документ који ће тамо бити презентован", каже Замполи.
Он се захвалио на срдачној добродошлици и поручио да се нада да ће ово бити један од бројних састанака.
"Имао сам прилике да се састанем са предсједником Владе, а касније ћу се састати и са предсједником. Имао сам састанке са предсједницима Олимпијског комитета и ФИФА асоцијације. Овдје сам у посебној мисији која се прије свега везује за спортску дипломатију и сарадњу", рекао је Замполи.
