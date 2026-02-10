Logo
Замполи: Добио сам документ са пројектима који ћу предати америчким агенцијама

АТВ

10.02.2026

14:48

Фото: ATV

Специјални изасланик САД за глобална партнерства Паоло Замполи одржао је састанак са премијером Савом Минићем гдје је добио документ са пројектима који ће предати америчким агенцијама.

"Премијер ми је дао важан документ са бројним пројектима. Чим се вратим у Вашингтон предаћу га у различите агенције, од Стејт департмент, Савјет за националну безбједност, секретаријата за финансије, секретаријата енергетике и на другим мјестима. Са своје стране могу да обећам да ћу на све адресе уручити овај документ који ће тамо бити презентован", каже Замполи.

Он се захвалио на срдачној добродошлици и поручио да се нада да ће ово бити један од бројних састанака.

"Имао сам прилике да се састанем са предсједником Владе, а касније ћу се састати и са предсједником. Имао сам састанке са предсједницима Олимпијског комитета и ФИФА асоцијације. Овдје сам у посебној мисији која се прије свега везује за спортску дипломатију и сарадњу", рекао је Замполи.

Замполи зељковић

Фудбал

Састанак Вице Зељковића и специјалног представника САД за глобалну сарадњу

