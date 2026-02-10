Заказана посебна сједница Народне скупштине

Извор:
Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је заказао 31. посебну сједницу Народне скупштине за уторак, 17. фебруар 2026. године, са почетком у 10.00 часова, а по њеном окончању биће настављена Седамнаеста редовна сједница.
На колегијуму је утврђен и приједлог дневног реда.
1. Информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде – приједлог народних посланика.
Колегијум је усвојио Одлуку о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2026. години.
Након сједнице Колегијума, посланици опозиције су одржали конференцију за новинаре на којој су поручили да већ "знају да неће бити подржана њихова иницијатива".
Седамнаеста редовна сједница Народне скупштине почела је 16. децембра 2025. године, а њен први наставак окончан је 24. децембра.
30. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 01.01.2024. - 31.12.2024. године;
31. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
32. Захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу а.д. Бања Лука;
33. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ031-24;
34. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бијељина за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ045-24;
35. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ042-24;
36. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ065-24;
37. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ083-24;
38. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ084-24.
