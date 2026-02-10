Logo
Large banner

Заказана посебна сједница Народне скупштине

Извор:

АТВ

10.02.2026

13:38

Коментари:

0
Заказана посебна сједница Народне скупштине
Фото: Ustupljena fotografija

Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је заказао 31. посебну сједницу Народне скупштине за уторак, 17. фебруар 2026. године, са почетком у 10.00 часова, а по њеном окончању биће настављена Седамнаеста редовна сједница.

На колегијуму је утврђен и приједлог дневног реда.

Приједлог дневног реда Тридесет прве посебне сједнице:

1. Информација о стању у сектору мљекарства и пољопривреде – приједлог народних посланика.

Колегијум је усвојио Одлуку о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2026. години.

Након сједнице Колегијума, посланици опозиције су одржали конференцију за новинаре на којој су поручили да већ "знају да неће бити подржана њихова иницијатива".

Вукановић, Црнадак и Гламочак
Вукановић, Црнадак и Гламочак

Седамнаеста редовна сједница Народне скупштине почела је 16. децембра 2025. године, а њен први наставак окончан је 24. децембра.

Преостале тачке дневног реда Седамнаесте редовне сједнице Народне скупштине:

30. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 01.01.2024. - 31.12.2024. године;

31. Извјештај о пословању Инвестиционо - развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;

32. Захтјев Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске за доношење одлуке о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу а.д. Бања Лука;

33. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ031-24;

34. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бијељина за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ045-24;

35. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Бања Лука за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ042-24;

36. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Града Приједор за период 01.01 – 31.12.2023. године, број:РВ065-24;

37. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ083-24;

38. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ за период 01.01 – 31.12.2023. године, број: РВ084-24.

Подијели:

Таг :

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руски амбасадор: Стратешке односе са Српском намјеравамо јачати

Република Српска

Руски амбасадор: Стратешке односе са Српском намјеравамо јачати

4 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Европски посланик честитао Карану: Ваш избор обезбјеђује континуитет политике Додика

4 ч

0
Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

Република Српска

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

4 ч

4
Додик: Српска дубоко цијени сарадњу са руским руководством и дипломатама

Република Српска

Додик: Српска дубоко цијени сарадњу са руским руководством и дипломатама

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

32

Мазалица: Нема уласка БиХ у НАТО

16

32

Провокације не престају: Албанац исписао графите који величају "УЧК", па упао у вртић

16

23

Додик са Замполијем: Сусрет долази у континуитету веома успјешне посјете Вашингтону

16

19

Стижу паре: За 7 знакова почиње златни период

16

18

Инфлуенсерка (24) пронађена мртва у стану: Развела се прије мјесец дана, полиција сумња на једно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner