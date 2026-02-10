Logo
Додик: Српска дубоко цијени сарадњу са руским руководством и дипломатама

Извор:

АТВ

10.02.2026

09:55

Коментари:

0
Додик: Српска дубоко цијени сарадњу са руским руководством и дипломатама

Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је руском министру иностраних послова Сергеју Лаврову упутио је срдачне честитке поводом Дана дипломатског радника Руске Федерације, истакавши да Република Српска дубоко цијени континуирану сарадњу са руководством и дипломатама Русије.

Додик је навео да овај празник представља симбол очувања богате историје и најбољих традиција руске дипломатије, којим се додатно снажи поштовање према овој племенитој професији, афирмишући њен значај и углед.

Према његовим ријечима, Министарство иностраних послова Руске Федерације, слиједећи темељне принципе дипломатије и насљеђе својих претходника, одлучним и достојанственим радом представља стуб међународног права и дјелује у интересу глобалне стабилности.

"Република Српска дубоко цијени континуирану сарадњу са руководством и дипломатама Руске Федерације, унапређујући сарадњу у свим областима, што представља нераскидиве везе и пријатељство наших народа којима тежимо и у будућности", написао је Додик на Иксу.

Милорад Додик

Русија

