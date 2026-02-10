Додик: Српска дубоко цијени сарадњу са руским руководством и дипломатама

Извор:
АТВ
10.02.2026
09:55
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је руском министру иностраних послова Сергеју Лаврову упутио је срдачне честитке поводом Дана дипломатског радника Руске Федерације, истакавши да Република Српска дубоко цијени континуирану сарадњу са руководством и дипломатама Русије.
Додик је навео да овај празник представља симбол очувања богате историје и најбољих традиција руске дипломатије, којим се додатно снажи поштовање према овој племенитој професији, афирмишући њен значај и углед.
Према његовим ријечима, Министарство иностраних послова Руске Федерације, слиједећи темељне принципе дипломатије и насљеђе својих претходника, одлучним и достојанственим радом представља стуб међународног права и дјелује у интересу глобалне стабилности.
"Република Српска дубоко цијени континуирану сарадњу са руководством и дипломатама Руске Федерације, унапређујући сарадњу у свим областима, што представља нераскидиве везе и пријатељство наших народа којима тежимо и у будућности", написао је Додик на Иксу.
Министру иностраних послова Руске Федерације Сергеју Лаврову упућујем срдачне честитке поводом Дана дипломатског радника Руске Федерације.— Милорад Додик (@MiloradDodik) February 10, 2026
Овај празник представља симбол очувања богате историје и најбољих традиција руске дипломатије, којим се додатно снажи поштовање према овој…
БиХ
4 ч3
Република Српска
18 ч8
Република Српска
21 ч2
Република Српска
22 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму