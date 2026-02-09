Додик: Наши непријатељи сједе у Сарајеву

Извор:
Предсједник СНСД-а рекао је да Срби не смију дочекати наредних 10 година у БиХ и да наши непријатељи сједе у Сарајеву.
"Људи у Републици Српској су још једном рекли да су на бранику наше слободе, Републике и независности. Честитам свима који су истрпили понижења, имали вјеру и нису одустали, они који су сво ово вријеме вјеровали у ово што радимо. У наше политике препознатљиве не само на локалном и републичком нивоу", рекао је Додик.
Он поручује да политику дефинишу као игру, а сви знају да игра може бити прљава. Сва прљавштина коју смо гледали сконцентрисана је у Сарајеву у ЦИК-у код злобних људи који су мислили да се могу играти са вољом народа.
"Мислили су да је СНСД нека ловачка секција и да могу да се обрачунају и да ћемо и ми поклекнути и рећи свега нам је доста. Није нам доста, превише нам је мало Републике Српске хоћемо је још више. Зато ће наше политичке акције ићи ка томе. Убрзо ћемо предложити НСРС да тражи поврат свих пренесених овлашћења из Дејтона које смо имали као услов за било какав даљи разговор о БиХ. То значи да се врати војска, граничка полиција, да се укину Суд и Тужилаштво БиХ, да се врати обавјештајна служба, да се модел фискалног система врати у надлежност Српске. Да буџет Бих се креира на бази дотација из буџета ентитета и да нема изворне приходе како је то и предвиђено Дејтонским споразумом. Не тражимо ништа више од онога што је предложено Дејтоном", каже Додик и поручује:
"Вјеровао сам да ће овај тренутак доћи и зато сам се бавио политиком на овај начин свих ових деценија. Борили смо се да ударе примам ја, моји сарадници, али нисмо хтјели да то пренесемо на народ. Прије неколико мјесеци ужасно су нам пријетили из ратом из ФБиХ. Без обзира што их не сматрам озбиљним, него их сматрам непријатељима, Република Српска има пријатеље и непријатеље. Наши пријатељи су Русија, нова америчка администрација, Израела, Мађарске, Србије, дијела Црне Горе, вјерујем и других демократских земаља који још притиснути бриселском глобалистичком причом покушавају да остану на старој матрици. Ми хоћемо да кажемо да смо свјесни наших непријатеља. Желим да овај народ овдје зна да непријатељима сваког дана мораш да нанесеш неки губитак јер ти је непријатељ. Муслиманско Сарајево је наш непријатељ. То су показали на низу мјеста гдје су могли да нас сатанизују, да причају да смо геноцидни, да нам узму војску. То раде непријатељи. Доказ непријатељства је чињеница да имате неизабраног странца који је донио одлуку, а муслимани су то прихватили рушећи властиту земљу и Устав".
Он истиче да је БиХ срушена, а да Срби хоће само дио који нам припада.
"Право народа на самоопредјељење до самосталности је наш политички циљ. Вјерујемо да уколико дође до враћања ових надлежности Српској спремни смо да останемо у дејтонској архитектури. У овоме данас нећемо остати. Неколико фрустрираних жена из ЦИК-а да нам овдје прави дар-мар, нећемо то дозволити. Да нам нека Сена Узуновић пресуђује како хоће јер није остварила свој ратни циљ. Она је непријатељ Републике Српске и то треба да знају Срби. Опозиција је говорила да је суђење мени приватни посао, а шта је било са овим човјеком што га пресудише (Миодраг Малић). Ја сам прихватио све то јер сам хтио да очувам мир и стабилност", рекао је Додик.
Поручује да су свакодневно под притиском милитантних група из ФБиХ. Полиција Српске бдије над активностима "спавача" да би народ мирно спавао.
Мораћемо да ставимо на дневни ред све наше суверенистичке политике. Устав је поремећен до мјере да више ниједан дијалог не може то да санира. Ако су муслимани у Сарајеву свјесни гдје све ово иде вратиће нам надлежности. Ако желе даље да гурају, добиће наше право на самоопредјељење. Није нам проблем да нашим пријатељима на глобалном нивоу да се ради о настојању муслимана из Сарајева да подреде хришћане својим амбицијама унитаристичке БиХ. Народ треба да ради свој посао, ми ћемо радити свој. Дио смо народа. Понекад морамо да будемо више опрезни него што је обични човјек. И ми смо обични људи, али нас је судбина довела на позиције да водимо народну и националну политику".
Додик је поручио да Србима нема овдје опстанка ако остану у овој морбидној атмосфери.
"Срби не смију дочекати наредних 10 година у БиХ зато што исламски фактор преузима Европу. Системи власти у Европи биће зависни од исламског фактора који ће подржати исламизацију БиХ. Предсједник Трамп је неки дан поручио да је ЕУ изгубљена. Зашто би ми дали дио нашег суверенитета за пропале илузије које се гурају узбрдо? Бавимо се озбиљном политиком шта год ко мислио. Наши непријатељи сједе у Сарајеву у канцеларијама које су локалне и које су стране. Једног дана ћемо изаћи са именима. Они су удружени злочиначки подухват. Нема везе ко је на власти, све је уперено против Српске и сви се окупе ако треба напасти Српску. Само ова наша јадна опозиција мисли да подјела у Републици Српској пренесена на БиХ је успјешна политика. То је неуспјешна политика. И данас их позивамо и молимо да обавимо стратешки дијалог о позицији Српске у новим регионалним и глобалним процесима које се одвијају и геополитици која се ствара. Пустите више недорасле људе као што је Црнадак, они траже дневну популарност. Шта су направили, шта су оставили иза себе? Република Српска мора бити враћена себи. Једини начин је да подрже СНСД и коалицију. Колико год смо лоши, бољи смо од опозиције. Упорно то показујемо и у промишљању и дјеловању. И у миту, а наш мит је Република Српска".
"Немамо тежак задатак. Разговараћемо са свим Србима који раде у заједничким институцијама. Тражићемо да се договоримо о тренутку када ће напустити заједничке институције. Обезбиједићемо новац да имају плате какве имају у заједничким институцијама наредних годину дана док им не направимо органе који ће моћи да прихвате њихово даље дјеловање", рекао је Додик.
