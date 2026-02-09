Logo
Огласио се ЦИК БиХ о изборима: Рок за жалбе 72 сата!

Извор:

АТВ

09.02.2026

13:17

Коментари:

0
Огласио се ЦИК БиХ о изборима: Рок за жалбе 72 сата!
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БИХ утврдила је и објавила резултате поновљених пријевремених избора за предсједника Републике Српске на којима је побиједио Синиша Каран, кандидат СНСД-а.

"Након утврђивања и објављивања резултата поновних пријевремених избора Централној изборној комисији Босне и Херцеговине може се поднијети захтјев за поновно бројање гласачких листића у року од 72 сата од дана утврђивања и објављивања резултата поновних пријевремених избора, на начин, у форми и под условима како је прописано одредбама члана 5.30 Изборног закона Босне и Херцеговине, као и приговор на тачност објављених резултата избора", саопштили су из ЦИК-а.

Одлука о утврђивању и објављивању резултата поновних пријевремених избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 основних изборних јединица објавиће се 09.02.2026. године у 15:00 сати, на Интернет страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине www.избори.ба , и сматраће се да је даном објављивања иста достављена свим учесницима у изборном процесу а против исте се путем Централне изборне комисије БиХ може поднијети жалба Апелационом одјелу Суда Босне и Херцеговине у року од два дана од дана објављивања одлуке.

Иначе Синиша Каран, кандидат СНСД-а, нови је предсједник Републике Српске, а у односу на пријевремене изборе одржане 23. новембра повећао је разлику у односу на свог противкандидата Бранка Бланушу.

Према званичним подацима ЦИК-а, Каран је освојио 224.384 гласова док је Блануша освојио 213.513 гласова. Дакле разлика је 10.871 глас.

