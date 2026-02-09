Logo
Large banner

Вилијам и Кејт о случају Епстајн: "Дубоко смо забринути због сталних открића"

09.02.2026

14:51

Коментари:

0
Британска краљевска породица
Фото: Tanjug / AP

Принц Вилијам и принцеза Кетрин огласили су се поводом случаја Џефрија Епстеина, изразивши дубоку забринутост за његове жртве. Ријеч је о најновијем потезу британске монархије којим се настоји оградити од скандала повезаног с бившим принцем Андруом и његовим везама с осуђеним сексуалним преступником, пише АП.

Најпопуларнији чланови британске краљевске породице поручили су да су забринути због садржаја више од три милинона страница докумената које је америчко Министарство објавило раније овог мјесеца. "Могу потврдити да су принц и принцеза од Валеса дубоко забринути због сталних открића", стоји у саопстењу палате. "У мислима су са жртвама."

Посљедице за принца Андруа

Изјава је објављена уочи Вилиамовог тродневног пута у Саудијску Арабију, који започиње данас, и дио је одговора монархије на све већу кризу око бившег принца. Андру, 65-годишњем брату краља Цхарлеса ИИИ., одузете су краљевске титуле још у октобеу због претходних открића о његову односу с Епстеином. Он је сада познат само као Андру Моунтбатен-Виндсор.

Џефри Епстајн

Свијет

Позната норвешка дипломаткиња поднијела оставку оставку због Епштајна, истрага обухвата и њеног мужа

Краљ је прошле седмице присилио Моунтбатен-Виндсора да напусти свој дугогодишњи дом близу дворца Виндсор. Тиме је убрзано пресељење које је најављено у октобру, али није се очекивало да ће бити проведено до краја ове године.

Моунтбатен-Виндсор сада борави на краљевском имању Сандрингхам у источној Енглеској. Привремено ће живјети у кући Вуд Фарм Котаге док се не уреди његов стални дом на имању.

(АП)

Подијели:

Тагови:

Краљ Чарлс III

Џефри Епстајн

скандал

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнов језиви ранч: Жртве свједоче о злостављању, ФБИ никада није ушао

20 ч

0
Епстајн вечера

Свијет

Епстајнов имејл из 2015: „Вечерас сам са Маском, Тилом и Закербергом“

23 ч

0
Епстајн и Чомски

Свијет

Супруга Ноама Чомског о афери Епстајн: Били смо непажљиви

23 ч

0
Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Свијет

Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

1 д

0

Више из рубрике

Оперисан Горан Милић

Сцена

Оперисан Горан Милић

3 ч

0
Милици Павловић стигла порука која је била намјењена Милици Тодоровић! Доживјела шок: "Савјетовала бих јој да.."

Сцена

Милици Павловић стигла порука која је била намјењена Милици Тодоровић! Доживјела шок: "Савјетовала бих јој да.."

3 ч

0
Ко је нова мис Србије 2026?

Сцена

Ко је нова мис Србије 2026?

5 ч

0
Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

Сцена

Зашто на гробу Небојше Глоговца није смио да стоји крст?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

15

За дионицу на Коридору 5Ц више од 140 милиона евра

18

13

Пољопривредници ФБиХ: Забранити увоз млијека

18

04

Идеална фризура према облику лица: Откријте шта је најбољи избор за вас

18

04

Несрећа у Бањалуци: Пјешака ударило ауто

18

01

Објављена мапа: У овим градовима БиХ Лидл отвара продавнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner