Вилијам и Кејт о случају Епстајн: "Дубоко смо забринути због сталних открића"

09.02.2026
14:51
Принц Вилијам и принцеза Кетрин огласили су се поводом случаја Џефрија Епстеина, изразивши дубоку забринутост за његове жртве. Ријеч је о најновијем потезу британске монархије којим се настоји оградити од скандала повезаног с бившим принцем Андруом и његовим везама с осуђеним сексуалним преступником, пише АП.
Најпопуларнији чланови британске краљевске породице поручили су да су забринути због садржаја више од три милинона страница докумената које је америчко Министарство објавило раније овог мјесеца. "Могу потврдити да су принц и принцеза од Валеса дубоко забринути због сталних открића", стоји у саопстењу палате. "У мислима су са жртвама."
Изјава је објављена уочи Вилиамовог тродневног пута у Саудијску Арабију, који започиње данас, и дио је одговора монархије на све већу кризу око бившег принца. Андру, 65-годишњем брату краља Цхарлеса ИИИ., одузете су краљевске титуле још у октобеу због претходних открића о његову односу с Епстеином. Он је сада познат само као Андру Моунтбатен-Виндсор.
Краљ је прошле седмице присилио Моунтбатен-Виндсора да напусти свој дугогодишњи дом близу дворца Виндсор. Тиме је убрзано пресељење које је најављено у октобру, али није се очекивало да ће бити проведено до краја ове године.
Моунтбатен-Виндсор сада борави на краљевском имању Сандрингхам у источној Енглеској. Привремено ће живјети у кући Вуд Фарм Котаге док се не уреди његов стални дом на имању.
(АП)
