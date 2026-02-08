Супруга Ноама Чомског о афери Епстајн: Били смо непажљиви

Извор:
08.02.2026
Чомски и његова супруга Валерија направили су „озбиљну грешку“ и били су „непажљиви“ јер нису темељно истражили прошлост Џефрија Епштајна, рекла је Валерија Чомски у опширној изјави објављеној у уторак.
Додала је да их је покојни финансијер преварио и манипулисао. Однос 97-годишњег лингвисте и филозофа са Епштајном доспио је под лупу након што су документи Министарства правде открили нове детаље о њиховом пријатељству,
Када се Епштајн суочио са оптужбама за сексуалну трговину 2019. године, замолио је Чомског за савјет како да реагује. „Гледао сам како се према вама ужасно поступа у штампи и јавности. Болно је рећи, али мислим да је најбољи начин дјеловања да се настави игнорисати“, написао је Чомски у поруци потписаној са „Ноам“ коју је Епштајн прослиједио сараднику.
„Оно што лешинари жуде јесте јавна реакција, која им затим пружа прилику за отровне нападе, од којих многи долазе од обичних трагача за публицитетом или свих врста чудака“, написао је Чомски. „Ово је посебно тачно сада, са хистеријом која се нагомилала око злостављања жена, која је достигла тачку гдје је чак и довођење у питање оптужбе злочин гори од убиства.“
Ноам Чомски је један од неколико истакнутих појединаца за које је откривено да су остали у пријатељским односима са Епштајном након што је он признао кривицу 2008. године. Неке од Чомскијевих порука Епштајну датирају из времена након што је Мајами Хералд објавио чланак 2018. године у којем се детаљно описује како је Епштајн експлоатисао малољетне дјевојчице и како је 2008. године постигао необично благ споразум о признању кривице. Валерија Чомски је признала да су прочитали чланак, али тврди да нису били свјесни пуног обима Епштајнових злочина све до његовог другог хапшења у јулу 2019. године.
„Били смо непажљиви што нисмо темељно истражили његову прошлост. Била је то озбиљна грешка и због те лоше процјене се извињавам у име обоје. Ноам ми је, прије можданог удара, рекао да се осјећа исто“, рекла је. Чомски је доживио тежак мождани удар 2023. године. „Било је дубоко узнемирујуће за обоје када смо схватили да смо се дружили са неким ко се представљао као користан пријатељ, али је водио тајни живот испуњен криминалним, нехуманим и перверзним дјелима.“
Валерија Чомски, друга супруга лингвисте, са којом је у браку од 2014. године, рекла је да савјет који је њен муж дао Епштајну 2019. године треба посматрати „у контексту“.
„Епштајн је тврдио Ноаму да је неправедно прогоњен, а Ноам је говорио из сопственог искуства у политичким контроверзама са медијима. Епштајн је створио манипулативну нарацију о свом случају, у коју је Ноам вјеровао у доброј вјери“, рекла је она у саопштењу. „Сада је јасно да је све било оркестрирано, а барем једна од Епштајнових намера била је да искористи некога попут Ноама да би побољшао сопствену репутацију.“
„Ноамова критика никада није била усмјерена на женски покрет; напротив, он је увијек подржавао родну равноправност и женска права. Оно што се десило јесте да је Епштајн искористио Ноамову јавну критику онога што је постало познато као 'култура отказивања' да би себе представио као њену жртву“, додала је она.
Вечере, излети и финансијска помоћ
У другим порукама које је објавило Министарство правде, Епштајн дијели непристојну шалу са Чомским, а Чомски „машта о карипском острву“. Валерија Чомски је потврдила да су она и њен супруг присуствовали вечерама у Епштајновој кући у Њујорку, одседали у његовим становима у Њујорку и Паризу, ручали на његовом ранчу у Новом Мексику и присуствовали неколико академских конференција са њим. Нагласила је да „никада нису отишли на његово острво нити су знали било шта о томе шта се тамо дешава“.
Пар је упознао Епштајна 2015. године, и у то вријеме, тврди Валерија, нису знали за његову осуду из 2008. године због подстицања малољетнице на бављење проституцијом. Она каже да се Епштајн представљао као филантроп заинтересован за науку.
„Представљајући се на овај начин, Епштајн је привукао Ноамову пажњу и почели су да се дописују. Несвјесно смо отворили врата тројанском коњу“, рекла је она. „Епштајн је почео да плете мрежу око Ноама, шаљући поклоне и стварајући могућности за занимљиве дискусије у областима у које је Ноам био укључен. Жао нам је што нисмо схватили да је ово била стратегија да нас ухвате у замку и покушају да поткопају циљеве за које се Ноам залагао.“
Валерија Чомски је такође разјаснила две финансијске трансакције. Епштајн је једном послао Ноаму Чомском чек на 20.000 долара као дио лингвистичког изазова који је Чомски осмислио. Она је такође потврдила да је Епштајн помогао Ноаму да поврати 270.000 долара након што је Чомски открио „неслагања у својим пензионим фондовима која су угрожавала његову економску независност и изазвала му велику анксиозност“.
Епштајн је понудио помоћ и то је учинио „вјероватно као дио свог плана да добије већи приступ Ноаму. Епштајн је дјеловао искључиво као финансијски савјетник по овом конкретном питању. Колико ја знам, Епштајн никада није имао приступ нашим банкарским или инвестиционим рачунима.“ Она је нагласила да ниједно од њих, појединачно или као пар, није имало никаква улагања преко Епштајнове канцеларије.
