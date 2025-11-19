Усвојен закон потребан за објаву материјала из случаја Епстина

Извор:
СРНА
19.11.2025
08:03
Конгрес САД усвојио је закон потребан за објаву материјала везаних за случај против америчког финансијера Џефрија Епстина, који је извршио самоубиство у затвору након што је осуђен за педофилију.
Сенат Конгреса усвојио је закон једногласно, након што је раније усвојен у Представничком дому, пренио је ТАСС.
Закон ће сада бити прослијеђен предсједнику САД Доналду Трампу, који ће га потписати. Он је раније јавно подржао објављивање материјала.
