Logo
Large banner

Усвојен закон потребан за објаву материјала из случаја Епстина

Извор:

СРНА

19.11.2025

08:03

Коментари:

0
Усвојен закон потребан за објаву материјала из случаја Епстина

Конгрес САД усвојио је закон потребан за објаву материјала везаних за случај против америчког финансијера Џефрија Епстина, који је извршио самоубиство у затвору након што је осуђен за педофилију.

Сенат Конгреса усвојио је закон једногласно, након што је раније усвојен у Представничком дому, пренио је ТАСС.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп позвао републиканце да гласају за објаву Епстинових досијеа

Закон ће сада бити прослијеђен предсједнику САД Доналду Трампу, који ће га потписати. Он је раније јавно подржао објављивање материјала.

Подијели:

Тагови:

Džefri Epstajn

SAD

zakon

pedofilija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

Свијет

Међу Епстиновим мејловима освануло име и Бориса Николића

2 д

0
Партнери траже да Фицо смијени Лајчака због веза са Епстајном

Свијет

Партнери траже да Фицо смијени Лајчака због веза са Епстајном

3 д

0
Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна

Свијет

Тужиоци истражују мејлове Клинтона и Епстајна

3 д

0
Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

Свијет

Конгрес САД подржао објављивање информација о случају "Епстајн"

11 ч

0

Више из рубрике

Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД

Свијет

Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД

2 ч

0
Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

Свијет

Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

2 ч

0
САД и Русија тајно раде на новом плану за окончање рата у Украјини?

Свијет

САД и Русија тајно раде на новом плану за окончање рата у Украјини?

3 ч

0
Погинуло пет туриста у сњежној олуји

Свијет

Погинуло пет туриста у сњежној олуји

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

14

Она је женски Шекил О'Нил: Ауди Крукс обара све рекорде пред собом

10

05

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

10

05

У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ

10

01

Након забране телефона у хрватској школи: Наставници кажу - промјена се већ види

09

53

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner