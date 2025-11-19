Мадуро: Спреман сам за разговоре са САД

Извор:
Танјуг
19.11.2025
07:39
Венецуелански лидер Николас Мадуро изјавио је синоћ да је спреман да разговара "лицем у лице" са представницима администрације америчког предсједника Доналда Трампа, позивајући на дипломатију уместо конфронтације, док се носач авиона америчке морнарице придружио скоро десетак других америчких ратних бродова код обала његове земље у напетом сукобу, преноси Си-Би-Ес.
- Они који желе да разговарају са Венецуелом, разговараће - рекао је Мадуро на шпанском у свом телевизијском обраћању, додајући на енглеском: "Лицем у лице".
Он је истакао да је став Венецуеле непоколебљив, а то је "апсолутно поштовање међународног права".
- Чврсто одбацујемо пријетњу или употребу силе ради наметања правила између земаља. Потврђујемо оно што кажу Повеља УН, наш Устав и наш народ: само кроз дипломатију слободне нације треба да разумију једне друге. Владе морају тражити заједнички језик о обостраним интересима само кроз дијалог - поручио је лидер Венецуеле.
Мадурови коментари уследили су неколико сати након што је предсједник Трамп рекао да би био спреман да разговара са венецуеланским лидером, али није искључио могућност распоређивања америчких трупа на терену у Венецуели.
Трамп је оптужио Мадура да сарађује са нарко-картелима који тргују наркотицима у САД, а венецуелански лидер је оптужен на америчком суду за нарко-тероризам.
Трамп је недавно у емисији "60 минута" на Си-Би-Ес-у рекао да вјерује да су Мадурови дани на власти одбројани.
Мадуро је негирао све оптужбе да сарађује са картелима и рекао да вјерује да су тврдње о трговини дрогом изговор за америчку војну операцију како би га свргнули са власти.
Трамп је у понедјељак изјавио да је предсједник Венецуеле "нанио огромну штету" Сједињеним Америчким Државама, као и да је пуштање затвореника у САД "било катастрофа".
- Испразнио је своје затворе. И други су то урадили. Није био добар према Сједињеним Државама. Видјећемо шта ће се десити. У одређеном временском периоду, разговараћу са њим - рекао је Трамп у понедјељак.
Трампова администрација удвостручила је награду коју нуди за информације које би довеле до хапшења Мадура на 50 милиона долара и у августу је покренула операцију против наркотика усмерену на бродове које оптужује за превоз дроге из Венецуеле у САД.
