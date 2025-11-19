САД и Русија тајно раде на новом плану за окончање рата у Украјини?

Извор:
Танјуг
19.11.2025
07:07
Администрација америчког председника Доналда Трампа у тајности ради, у консултацијама са Русијом, на изради новог плана за окончање рата у Украјини, рекли су амерички и руски званичници за Аксиос.
Према наводима, план САД од 28 тачака заснива се на Трамповој иницијативи за постизање споразума о Гази.
Високи руски званичник рекао је да је "оптимистичан" у погледу успеха предлога, иако још није јасно како ће га прихватити Украјина и њени европски савезници.
Тачке плана сврстане су у четири области - мир у Украјини, безбједносне гаранције, безбедност у Европи и будући односи Сједињених Држава са Русијом и Украјином.
Аксиос наводи да је још увек неизвесно како се у документу третира једно од најспорнијих питања, односно, контрола територије у источној Украјини, где руске снаге полако напредују, али држе знатно мање подручја од онога што је Москва раније захтијевала.
Састављање плана предводи Трампов специјални изасланик Стив Виткоф, који о њему интензивно разговара са руским изаслаником Кирилом Дмитријевим, наводи неименовани амерички званичник.
Дмитријев, директор руског државног инвестиционог фонда и важан актер у дипломатији око Украјине, рекао је да је крајем октобра у Мајамију провео три дана у разговорима са Виткофом и другим члановима Трамповог тима.
Дмитријев је изразио оптимизам, наводећи да "први пут има утисак да се руска позиција заиста чује".
Виткоф је требало да се састане са украјинским председником Володимиром Зеленским у среду у Турској, али је посету одложио, потврдили су украјински и амерички званичници.
Он је раније ове седмице у Мајамију разговарао са украјинским саветником за националну безбедност Рустомом Умеровим.
- Знамо да Американци раде на нечему - рекао је украјински званичник.
Званичник Бијеле куће изјавио је да је "предсједник јасно поручио да је вријеме да се убијање заустави и постигне споразум" и да Трамп вјерује да постоји шанса да се рат оконча "уколико се покаже флексибилност".
Дмитријев је навео да је циљ да се принципи о којима су Трамп и руски председник Владимир Путин разговарали на Аљасци у августу преточе у приједлог који би обухватио не само рјешавање украјинског сукоба, већ и обнову америчко-руских односа и одговоре на безбједносне бриге Москве.
- У питању је шири оквир, односно како обезбедити трајну безбједност Европе, не само Украјине - рекао је он.
Додао је да је циљ да нацрт приједлога буде завршен прије сљедећег сусрета Трампа и Путина, док планирани самит у Будимпешти остаје на чекању.
Дмитријев је нагласио да овај процес нема везе са британском иницијативом за "модел Газе" у Украјини, за коју сматра да нема изгледа за успјех јер занемарује руске ставове.
Амерички званичник потврдио је да Бијела кућа већ информише европске савезнике о новом плану, као и Украјину.
Навео је и да постоји "реална шанса" да се обезбиједи подршка и Кијева и Европе, као и да ће се план прилагођавати на основу њихових сугестија.
- Сматрамо да је тренутак повољан за овај план. Али обје стране морају бити практичне и реалистичне - рекао је амерички званичник.
