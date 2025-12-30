Logo
Large banner

Опљачкан трезор њемачке банке, украдени милиони

Извор:

Euronews

30.12.2025

21:12

Коментари:

0
Акција у Њемачкој против Балканског картела
Фото: Европол

Противпожарни аларм позвао је полицајце и ватрогасце у пословницу банке непосредно прије 04.00 сата ујутро у понедјељак.

Лопови су украли имовину вриједну десетине милиона евра из сефова унутар трезора њемачке банке у који су провалили у понедјељак током празничног затишја, саопштила је полиција.

Око 2700 клијената банке погођено је крађом у Гелзенкирхену, саопштили су полиција и банка Шпаркасе.

Томас Ноцачик, портпарол полиције, рекао је да истражитељи вјерују да је крађа вриједна између 10 и 90 милиона евра.

Њемачка новинска агенција (ДПА) извијестила је да би крађа могла бити једна од највећих пљачки у Њемачкој.

Банка је остала затворена у уторак, када се појавило око 200 људи који су захтијевали да уђу унутра, извијестила је ДПА, а преноси "Евроњуз".

Подијели:

Тагови:

Пљачка

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Володин: Европски политичари помажу Зеленском на штету својих земаља

Свијет

Володин: Европски политичари помажу Зеленском на штету својих земаља

3 ч

0
Патријарх Порфирије: Очувати сјећање на жртве холокауста

Друштво

Патријарх Порфирије: Очувати сјећање на жртве холокауста

3 ч

0
Преминуо некада најтежи човјек на свијету

Занимљивости

Преминуо некада најтежи човјек на свијету

3 ч

0
Централне вијести, 30.12.2025.

Централне вијести

Централне вијести, 30.12.2025.

3 ч

0

Више из рубрике

Володин: Европски политичари помажу Зеленском на штету својих земаља

Свијет

Володин: Европски политичари помажу Зеленском на штету својих земаља

3 ч

0
Свештеник покушао да прода врата своје цркве

Свијет

Свештеник покушао да прода врата своје цркве

3 ч

0
Болсонаро поново оперисан

Свијет

Болсонаро поново оперисан

3 ч

0
Након бурне дебате усвојен италијански буџет

Свијет

Након бурне дебате усвојен италијански буџет

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner