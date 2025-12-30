Опљачкан трезор њемачке банке, украдени милиони

Извор:
Euronews
30.12.2025
21:12

Противпожарни аларм позвао је полицајце и ватрогасце у пословницу банке непосредно прије 04.00 сата ујутро у понедјељак.
Лопови су украли имовину вриједну десетине милиона евра из сефова унутар трезора њемачке банке у који су провалили у понедјељак током празничног затишја, саопштила је полиција.
Око 2700 клијената банке погођено је крађом у Гелзенкирхену, саопштили су полиција и банка Шпаркасе.
Томас Ноцачик, портпарол полиције, рекао је да истражитељи вјерују да је крађа вриједна између 10 и 90 милиона евра.
Њемачка новинска агенција (ДПА) извијестила је да би крађа могла бити једна од највећих пљачки у Њемачкој.
Банка је остала затворена у уторак, када се појавило око 200 људи који су захтијевали да уђу унутра, извијестила је ДПА, а преноси "Евроњуз".
