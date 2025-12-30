Logo
Large banner

Патријарх Порфирије: Очувати сјећање на жртве холокауста

Извор:

СРНА

30.12.2025

21:03

Коментари:

0
Патријарх Порфирије: Очувати сјећање на жртве холокауста
Фото: АТВ

Његова светост патријарх српски Порфирије у разговору са директором Меморијалног центра Старо сајмиште Кринком Видаковић Петров указао је на значај културе сјећања на жртве холокауста и поручио да ће увијек радо подржати пројекте Меморијалног центра Старо сајмиште.

Петров је упознала патријарха о активностима Центра који, путем музеолошке, образовно-васпитне, научно-истраживачке и издавачке дјелатности, има за циљ његовање сјећања на жртве нацистичког Јеврејског пролазног логора Београд - Топовске шупе, Јеврејског логора Земун и Прихватног логора Земун.

Она је током састанка у Патријаршијском двору у Београду информисала патријарха Порфирија о реконструкцији, адаптацији и уређењу постојећих аутентичних објеката у простору Меморијалног центра, у којима ће се прикупљати, чувати, одржавати, стручно обрађивати и излагати музејски, архивски и филмски документи и предмети.

Његова светост партијарх српски разговарао је данас и са министром информисања и телекомуникација Србије Борисом Братином, при чему су заједнички истакли значај одговорног, истинитог и етичког информисања, као и незаобилазну улогу медија у његовању дијалога и међусобног разумијевања у друштву.

Патријарх Порфирије је у Патријаршијском двору примио и директора предузећа "Поште Србије" Зорана Анђелковића који му је уручио колекционарски примјерак маркице које ће бити штампане поводом великог јубилеја - 1.700 година од одржавања Првог васељенског сабора у Никеји.

Из Српске православне цркве је саопштено да је патријарх српски примио и ученике издвојеног одјељења основне школе у Новим Козарцима код Кикинде.

Подијели:

Таг:

Патријарх Порфирије

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Српској попуњени сви капацитети: За празнике најпосјећенији Бањалука и Требиње

Друштво

У Српској попуњени сви капацитети: За празнике најпосјећенији Бањалука и Требиње

3 ч

0
Патријарх Порфирије добровољно давање крви

Друштво

Патријарх Порфирије: Очувати сјећање на жртве холокауста

4 ч

0
Веће казне за саобраћајне прекршаје? У овој години погинуло 118 особа и изазвано 12.000 несрећа

Друштво

Веће казне за саобраћајне прекршаје? У овој години погинуло 118 особа и изазвано 12.000 несрећа

4 ч

3
Преминуо дугогодишњи сниматељ РТРС-а Горан Спремо

Друштво

Преминуо дугогодишњи сниматељ РТРС-а Горан Спремо

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Ер Чајна купује 60 Ербасових авиона за 9,5 милијарди долара

22

56

Турску ове године погодило 53.262 земљотреса

22

44

Партизан наставио црни низ у Евролиги

22

35

Након борбе с раком: Преминула унука Џона Ф. Кенедија

22

33

"Дизни" мора платити 10 милиона долара: Кршили приватност дјеце?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner