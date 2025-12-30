Преминуо дугогодишњи сниматељ РТРС-а Горан Спремо

Извор:
РТРС
30.12.2025
19:24
Дугогодишњи сниматељ РТРС-а и многих страних агенција, Горан Спремо преминуо је у недјељу 28. децембра.
Горан је био професионалац који је волио свој посао и у потпуности му се предавао. Као директор фотографије радио је на више документарних филмова о страдању Срба у последњем одбрамбено – отаџбинском рату. Своје знање и богато искуство несебично је дијелио и преносио млађим колегама, баш као и његова супруга новинарка Жељка Спремо, која је преминула 2020. године.
Иза Горана и Жељке остали су синови Недељко и Стефан.
Горан Спремо ће бити сахрањен у сриједу 31. децембра у 12 часова на гробљу Пучиле у Бијељини.
