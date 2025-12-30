Logo
БХ Метео најавио велику промјену времена: Прво затопљење, потом стиже захлађење са снијегом

30.12.2025

18:44

Сутра, 31. децембра доста хладно вријеме уз локално ледени дан. Могуће и најхладнији децембарски дан уназад неколико година. Јутарња температура сутра -15 до -4, на југу до 0 °C. Дневна температура -6 до 1, на југу до 4 °C, објавио је данас БХ Метео.

Како су навели, сунчано вријеме сутра, ујутро и пријеподне може бити нешто више облачности на истоку.

"У ноћи на четвртак пролазно умјерен пораст облачности у већем дијелу земље, док ће касније у четвртак током дана бити поново сунчано и мало топлије вријеме.

Од четвртка, 1. јануара креће утицај јужине и прилив топлијег ваздуха са југозапада. Врхунац ће бити у петак, 2. јануара и суботу, 3. јануара уз вјетровито и топлије вријеме са температуром локално до +15 °C. Широм земље ће задувати умјерен до на ударе јак југо. У почетку само на планинама могући олујни удари, док у суботу олујних удара може бити локално и у нижим крајевима", навели су.

Додали су да се у петак у суботу очекује умјерено до претежно облачно вријеме.

"На сјеверу и сјевероистоку земље у петак више сунчаног времена и ту ће тај дан бити најтоплије. У петак падавине на југу, западу и сјеверозападу, док ће их у суботу бити широм земље. Обилније падавине на југу, западу и сјеверозападу, а више падавина се очекује у суботу. Углавном киша, док у првом дијелу петка у вишим крајевима Херцеговине може бити пролазно снијега", објавили су.

Како су навели, од ноћи на нед‌јељу, 4. јануара могућ продор хладнијег ваздуха са сјевера који би донио осјетно захлађење и снијег, најприје сјеверозападу/Крајини.

"Захлађење би у нед‌јељу углавном захватило сјевернији дио земље, док би се јужније задржао топлији ваздух и југо. Шансе за такав сценарио су тренутно негд‌је 50-60% да би се могло остварити", закључили су.

Временска прогноза

