Стручњаци упозоравају да ће се олупина Титаника распасти

Олупина Титаника већ више од 100 година лежи на дубини од 3.800 метара, на дну Сјеверног Атлантика, али постоји опасност да она престане да постоји за само неколико година, пошто се убрзано распада, упозоравају стручњаци, преноси данас Билд.
За то су одговорни микроби који разједају челик од којег је направљен некада највећи брод на свијету, наводи лист.
Ови микроби формирају зарђале структуре које из године у годину чине олупину Титаника све крхкијом, а поред њих ту је и дејство морских струја, соли и огроман притисак на великој дубини.
Терасе и ограде на олупини брода се ломе и отпадају, а велики дијелови олупине су се већ урушили.
Подводни снимци приказују да је на многим мјестима од некада славног Титаника остала само љуштура.
Неки истраживачи упозоравају да би за 20 година од брода могла да остане само гомила рђе на дну океана. Нека друга предвиђања су још драстичнија и сугеришу да би велики дијелови бродске олупине могли потпуно да нестану до 2030. године.
Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти
Истовремено, међународне експедиције настоје да сачувају брод, барем у дигиталној форми, за будуће генерације.
Користећи врхунску најмодернију технологију, снимљене су стотине хиљада слика високе резолуције како би се створио тродимензионални модел олупине. То ће омогућити да се олупина Титаника доживи на виртуелан начин, чак и ако би њен оригинал нестао у дубинама океана, наводи Билд.
Титаник, који је направила компанија Харланд & Волф у Белфасту, сматран је највећим бродом на свијету 1912. године.
На свом првом путовању од Саутемптона до Њујорка, брод је ударио о санту леда у ноћи 15. априла те године и потонуо, повукавши за собом више од 1.500 људи.
Једно је извесно, а то је да ће се Титаник, који је инспирисао многе филмове, књиге и изложбе, у неком тренутку потпуно распасти на дну океана, а питање није да ли ће се то догодити, већ када, наводи лист.
