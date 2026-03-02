Logo
Large banner

Стручњаци упозоравају да ће се олупина Титаника распасти

Извор:

Спутник Србија

02.03.2026

21:27

Коментари:

0
Титаник, брод
Фото: Pixabay/David_Do

Олупина Титаника већ више од 100 година лежи на дубини од 3.800 метара, на дну Сјеверног Атлантика, али постоји опасност да она престане да постоји за само неколико година, пошто се убрзано распада, упозоравају стручњаци, преноси данас Билд.

За то су одговорни микроби који разједају челик од којег је направљен некада највећи брод на свијету, наводи лист.

Ови микроби формирају зарђале структуре које из године у годину чине олупину Титаника све крхкијом, а поред њих ту је и дејство морских струја, соли и огроман притисак на великој дубини.

Терасе и ограде на олупини брода се ломе и отпадају, а велики дијелови олупине су се већ урушили.

Подводни снимци приказују да је на многим мјестима од некада славног Титаника остала само љуштура.

Неки истраживачи упозоравају да би за 20 година од брода могла да остане само гомила рђе на дну океана. Нека друга предвиђања су још драстичнија и сугеришу да би велики дијелови бродске олупине могли потпуно да нестану до 2030. године.

илу-титаник-02092025

Економија

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

Истовремено, међународне експедиције настоје да сачувају брод, барем у дигиталној форми, за будуће генерације.

Користећи врхунску најмодернију технологију, снимљене су стотине хиљада слика високе резолуције како би се створио тродимензионални модел олупине. То ће омогућити да се олупина Титаника доживи на виртуелан начин, чак и ако би њен оригинал нестао у дубинама океана, наводи Билд.

Титаник, који је направила компанија Харланд & Волф у Белфасту, сматран је највећим бродом на свијету 1912. године.

На свом првом путовању од Саутемптона до Њујорка, брод је ударио о санту леда у ноћи 15. априла те године и потонуо, повукавши за собом више од 1.500 људи.

Једно је извесно, а то је да ће се Титаник, који је инспирисао многе филмове, књиге и изложбе, у неком тренутку потпуно распасти на дну океана, а питање није да ли ће се то догодити, већ када, наводи лист.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови :

Titanik

Brod

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Олупина Титаника

Наука и технологија

Откривена највећа мистерија потраге за ''Титаником''

5 мј

0
Олупина Титаника

Занимљивости

Олупина Титаника откривена током проналажења нуклеарних подморница

6 мј

0
Узрок имплозије подморнице Титан познат: Трагедија је могла бити спријечена

Свијет

Узрок имплозије подморнице Титан познат: Трагедија је могла бити спријечена

6 мј

0
Да ли је Џек могао да преживи потапање Титаника?

Занимљивости

Да ли је Џек могао да преживи потапање Титаника?

6 мј

0

Више из рубрике

Делфин

Наука и технологија

Хемикалије из електронског отпада пронађене у мозгу и тијелима угрожених делфина

2 ч

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Руски научници развили нову методу за бржу производњу водоника

8 ч

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Наука и технологија

Сунце је ушло у стање "депресије" - шта то значи

10 ч

0
Роботска рука

Наука и технологија

Број АИ робота могао би надмашити број радника

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

56

Одложен први планирани лет из Дубаија за Београд

21

52

Иран затворио Хормушки мореуз: Запалиће сваки брод који покуша проћи

21

42

Душан Алимпијевић послије новог пораза Србије од Турске: "То је лудило, глупост, пресмијешно је..."

21

39

Ердоган позива на примирје

21

27

Стручњаци упозоравају да ће се олупина Титаника распасти

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner