Руски научници развили нову методу за бржу производњу водоника

Извор:
Танјуг
02.03.2026
13:00
Коментари:0
Научници са руског Балтичког федералног универзитета Имануел Кант (БФУ) и Националног универзитета за информационе технологије, механику и оптику у Санкт Петерсбургу (ИТМО) осмисли су поступак који поједностављује производњу еколошки прихватљивог горива од водоника из воде.
Да би се произвео водоник високе чистоће, који се може користити као еколошки прихватљиво гориво које приликом сагоревања ослобађа само воду, до сада је било неопходно коришћење агресивних реагенса и енергије која се генерише сагоријевањем нафте, угља или гаса, преноси агенција РИА Новости.
Економија
Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел
"Таква производња водоничног горива има огроман карбонски отисак. Ми смо на собној температури развили метод за брзу и хладну синтезу порозних материјала који помажу води да се разложи на кисеоник и водоник. Ови катализатори, који су су посебно ефикасни у магнетном пољу, направљени су од лако доступних метала - гвожђа, кобалта и никла, за разлику од класичних и веома скупих иридијума и рутенијума", објаснио је Николај Шилов, асистент у Истраживачком центру за паметне материјале и биомедицинске примјене на БФУ Имануел Кант.
Он је објаснио да то омогућава да се водоник производи брже, јефтиније и еколошки прихватљивије и додао да излагање новог материјала спољашњем магнетном пољу значајно повећава његову ефикасност, својство које се ретко налази код катализатора за производњу водоника.
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму