У првом плану: Горан Селак

Извор:
АТВ
02.03.2026
14:07
'У првом плану' овог уторка је Горан Селак, министар правде у Влади Републике Српске.
Разговараће о законима у областима правосуђа, ефикасности судова и траспарентности рада правосудних институција, новим иницијативама и приоритетним питањима, те раду на терену.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
'У првом плану' уторком у 20 часова и 10 минута.
