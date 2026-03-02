Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

Извор:
Блиц
02.03.2026
14:07
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Панчеву ухапсили су Б. Ш. (46) из Ковина због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности.
Сумња се да је он одбио да полицајцима да документа на увид, као и да је приликом привођења ударио једног полицајца у главу.
Такође, код њега је пронађена мања количина лијекова који се налазе на листи психоактивних супстанци, а за које није имао код себе извештај љекара, па ће након провјера и вештачења против њега бити поднета кривична пријава због сумње да је починио кривично дјело неовлашћено држање опојних дрога.
Занимљивости
Овај хороскопски знак не зна за пораз
Б. Ш. је одређено задржавање до 48 сати и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву у Смедереву, а против њега ће бити поднијета и одговарајућа прекршајна пријава по Закону о личној карти, преноси Блиц.
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму