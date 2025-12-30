У Српској попуњени сви капацитети: За празнике најпосјећенији Бањалука и Требиње

Извор:
У Републици Српској током празника очекује се много новогодишњих садржаја уз богат програм за све генерације, а смјештајни капацитети већ су попуњени.
Највише попуњених мјеста је у Бањалуци и Требињу. Највише су букирани хотелски смјештаји.
Ево шта су грађани поручили:
“Пуно је народа гужва је и пуно странаца”
“Чула сам да је све попуњено да се тражи соба више”
“Задовољан сам јако понудом храном поготово”
“Има свашта за сваког понешто”
“Надам се да ћемо до краја године остварити пола милона долазака у Републику Српску бројка ће у односу на прошлу годину бити још већа све је попуњено имамо туристе из региона И свијета”, казала је Санела Шимун, сарадник за односе са јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске.
Једна од најпопуларнијих туристичких дестинација у Српској и ове године обара рекорде посјећености је Јахорина. Смјештајни капацитети на Јахорини, али и на Палама и у Источном Новом Сарајеву су испуњени до посљедњег мјеста а програм на Јахорини за Новогодишњу ноћ ће бити богат.
"Олимпијски центар за новогодишњу ноћ припрема скијање од 22. часа до 2.00 часа уз журку у "Олимп бару" на врху планине, док су се и хотелијери потрудили да у својим аранжманима употпуне новогодишњу ноћ", рекла је Соња Данојлић Јованович, директор продаје и маркетинга у Олимпијском центру "Јахорина".
Бројни туристи из региона заузели су скоро све смјештајне капацитете у градовима интересантним туристима, па су закуподавци "стана на дан" подигли цијене, грађани сматрају да ту влада злоупотреба. Хотелијери су става да ову проблематику треба да уреди закон.
Анкета:
„Закон треба да регулише све у сивој зони“
„Пуно је њих који издају на дивље треба то регулисати купе по десет двадесет станова у и издају“
''То је присутно у читавом региону треба осмислити системе како издаћи на крај тим и ми смо сад у изради централног система који би требао бити темељ уређености приватног смејштаја не можемо га елеминисати али ту смо да кроз евидентирање поправимо резултате“, казао је Драган Соколовић, секретар Удружења хотелијера "Јахорина".
Нови Централни информациони систем обухватиће увид у смјештајне капацитете објединити све податке о пријави и боравку туриста те побојшати њихову безбједност приликом доласка у Републику Српску.
“Централни информациони систем управо ће имати обједињене информације и релевантне податке о броју посјетилаца у Републици Српској'', поручила је Санела Шимун, сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске.
Из Туристичке организације Републике Спрпске да се очекује раст броја туриста те да ће година бити рекордна. Туристи највише долазе из региона, ту су нам гости из Србије, Словеније и Хрватске који чине 60 одсто туристичког програма а остали су из других дијелова Европе и свијета.
