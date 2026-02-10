Макрон упозорио: Европа ће бити збрисана за пет година

Извор:
Ало
10.02.2026
13:05
Француски предсједник Емануел Макрон изјавио је данас, 10. фебруара, да ће Европа бити збрисана за пет година ако не буде ништа учинила да постане учесник, а не само посматрач свјетских догађаја.
"Ако желимо да будемо посматрачи, онда то води ка срећној покорности. Никоме не сметамо, трудимо се да будемо љубазни према Американцима, а са Кинезима настављамо као и прије", рекао је Макрон у интервјуу за Зидојче Цајтунг и подвукао:
"Кажем вам, ако ништа не урадимо, Европа ће бити збрисана за пет година".
Према његовим ријечима, Европа је увијек пропадала када је била спора и подијељена.
"Узмимо, на примјер, финансијску кризу. Зашто смо тада тако лоше прошли? Финансијска криза је настала у Сједињеним Америчким Државама. Али ми смо патили десет пута више од самих Американаца јер су реаговали брзо и колективно. За нас је то био асиметричан шок, били смо подијељени. И требало нам је пет до десет година да се носимо са овом кризом, асиметрично између сјевера и југа. На крају крајева, то је погодило све", рекао је Макрон.
Као примјер добре реакције Европе, он је навео пандемију ковида-19 из 2020, када је направљен заједнички дуг у вриједности од 750 милијарди евра.
Почетак рата у Украјини он је описао као "невиђен шок" за Европу, који ју је погодио "симетрично".
Говорећи о претњама америчког предсједника Доналда Трампа кад је ријеч о Гренланду, Макрон је рекао да нико не зна колико далеко су САД спремне да иду.
"Прошлог љета, био је врхунац са казненим царинама, након чега је услиједио споразум у шкотском голф клубу. Људи су рекли, то је то са царинама! Сада ће све бити у реду! Не верујте у то ни секунде, још није готово. Погледајте шта ће се десити у фармацеутском сектору, погледајте како ће се ово наставити. Сваког дана, сваке недјеље, биће нових претњи", рекао је Макрон.
Француски предсједник је рекао да криза повезана са Гренландом није готова, и да је ријеч о дубоком геополитичком раскиду.
"У ствари, имамо посла са двоструком кризом. На комерцијалном нивоу, ту је кинески цунами, а истовремено имамо нестабилност на америчкој страни. Осјећај хитности ионако није довољан. Несумњиво је учинила Европљане свјесним да су угрожени. Али то је више од самог Гренланда. У овој фази, потпуно смо сами, велика група од 450 милиона људи који су увијек мислили да ће им се помоћи", навео је он.
Одговарајући на питање новинара како би описао свој однос са Трампом, Макрон је рекао да приступа "професионално".
"Зато сам увијек пун поштовања, предвидљив, али не и слаб. Никада нисам вријеђао САД, њихов народ или њихово руководство, никада. Нити им се ругам, јер мислим да су САД веома велика демократија. Ово није стратегија. Увијек кажем оно што мислим", истакао је Макрон.
Упитан да ли и даље настоји да разговара са руским предсједником Владимиром Путином, Макрон је рекао да су обновљени канали комуникације на техничком нивоу, и да је потребан заједнички европски приступ.
"Не би требало да буде превише саговорника, потребан је мандат, једноставно представљање, видјећемо како ћемо се организовати, али мора бити могуће наставити дијалог са Русијом. Оног дана када будемо имали мир у Украјини, тај мир ће се рефлектовати и на Европу", навео је француски предсједник, одбијајући могућност да амерички амбасадори и изасланици преговарају о датуму приступања Украјине Европској унији у име Европе.
Оцијенио је да се рат у Русији налази у завршној фази, пошто су обје стране због исцрпљености дошле дотле да се запитају како да окончају рат.
"Наш географски положај се неће промијенити, свиђала нам се Русија или не. Русија ће и даље бити овде сутра, ту на нашем прагу. Стога је важно да структурирамо наставак европских разговора са Русима, а да не будемо наивни, да не вршимо притисак на Украјинце, али и да не бисмо били зависни од трећих страна у овом разговору", рекао је Макрон.
