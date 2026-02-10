Рубио у посјети Мађарској 16. фебруара

Извор:
СРНА
10.02.2026
14:40
Амерички државни секретар Марко Рубио допутоваће у званичну посјету Мађарској у понедјељак, 16. фебруара, најавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
"Амерички државни секретар стићи ће у понедјељак", рекао је Сијарто у емисији "Час истине" на мађарској телевизији.
На питање о изгледима за посјету америчког предсједника Доналда Трампа Мађарској, Сијарто је навео да ће наредни састанак Трампа и мађарског премијера Виктора Орбана бити одржан у Вашингтону на сједници новооснованог Одбора за мир.
"Ако буде још неки датум, објавићемо и њега", додао је Сијарто.
Трамп је примио Орбана у Бијелој кући у новембру.
Они су се у јануару састали на маргинама Свјетског економског форума у Давосу, у Швајцарској, гдје је потписана оснивачка повеља Одбора.
Трамп је 16. јануара објавио формирање Одбора за мир, у којем су Рубио, Трампов специјални изасланик Стив Виткоф и зет Џаред Кушнер, бивши премијер Велике Британије Тони Блер, предсједник Светске банке Аџај Банга и замјеник савјетника за националну безбједност САД Роберт Габријел.
Амерички предсједник је позвао лидере низа земаља, укључујући Русију и Бјелорусију, да му се придруже.
