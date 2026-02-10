Logo
Рубио у посјети Мађарској 16. фебруара

СРНА

Рубио у посјети Мађарској 16. фебруара

Амерички државни секретар Марко Рубио допутоваће у званичну посјету Мађарској у понедјељак, 16. фебруара, најавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

"Амерички државни секретар стићи ће у понедјељак", рекао је Сијарто у емисији "Час истине" на мађарској телевизији.

На питање о изгледима за посјету америчког предсједника Доналда Трампа Мађарској, Сијарто је навео да ће наредни састанак Трампа и мађарског премијера Виктора Орбана бити одржан у Вашингтону на сједници новооснованог Одбора за мир.

"Ако буде још неки датум, објавићемо и њега", додао је Сијарто.

Трамп је примио Орбана у Бијелој кући у новембру.

Марко Рубио

Свијет

Марко Рубио поднио оставку

Они су се у јануару састали на маргинама Свјетског економског форума у ​Давосу, у Швајцарској, гдје је потписана оснивачка повеља Одбора.

Трамп је 16. јануара објавио формирање Одбора за мир, у којем су Рубио, Трампов специјални изасланик Стив Виткоф и зет Џаред Кушнер, бивши премијер Велике Британије Тони Блер, предсједник Светске банке Аџај Банга и замјеник савјетника за националну безбједност САД Роберт Габријел.

Амерички предсједник је позвао лидере низа земаља, укључујући Русију и Бјелорусију, да му се придруже.

