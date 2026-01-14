Logo
Large banner

Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Извор:

Танјуг

14.01.2026

20:49

Коментари:

0
Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Државни секретар САД Марко Рубио изјавио је данас да тренутно нема америчких војних снага у Венецуели, а да ће, уколико дође до промјена, Конгрес бити обавјештен.

- Уколико дође до било каквих нових војних операција које укључују непријатељско ангажовање Оружаних снага САД, оне ће бити предузете у складу са Уставом Сједињених Држава и ми ћемо послати писана обавјештења у складу са Законом о ратним овлашћењима - написао је Рубио у писму предсједавајућем Одбора за спољне односе Сената САД Џиму Ришу, преноси Ен-Би-Си Њуз.

насиље жене 1

Хроника

Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

Риш је претходно тражио од Стејт департмента да појасни статус америчких снага у Венецуели послије војне операције у којој је ухапшен предсједник те земље, Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес, раније овог мјесеца.

- Молим вас да Конгресу САД доставите званичну преписку којом се потврђује да је операција 'Апсолутна одлучност' завршена и да америчко војно особље више није укључено у непријатељско присуство у Венецуели - навео Риш у писаном захтјеву.

Squid game

Култура

Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

Већина републиканаца у Сенату, уз подршку Трампове администрације, покушава да наговори неколико републиканских сенатора да повуку подршку резолуцији којом би се ограничиле даље америчке војне акције у Венецуели без одобрења Конгреса. Коначно гласање могло би да се одржи већ данас.

Подијели:

Тагови:

Марко Рубио

Venecuela

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Свијет

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

2 ч

0
Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Свијет

Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

2 ч

0
Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Свијет

Берлин шаље прве војнике на Гренланд

2 ч

0
Реал напушта Евролигу?

Кошарка

Реал напушта Евролигу?

2 ч

0

Више из рубрике

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Свијет

Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

2 ч

0
Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Свијет

Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

2 ч

0
Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Свијет

Берлин шаље прве војнике на Гренланд

2 ч

0
Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци

Свијет

Медведев: Европа ће предати Гренланд Америци

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

22

24

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

22

15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

22

13

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

22

09

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner