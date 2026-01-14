Рубио открио да ли има америчких трупа у Венецуели

Извор:
Државни секретар САД Марко Рубио изјавио је данас да тренутно нема америчких војних снага у Венецуели, а да ће, уколико дође до промјена, Конгрес бити обавјештен.
- Уколико дође до било каквих нових војних операција које укључују непријатељско ангажовање Оружаних снага САД, оне ће бити предузете у складу са Уставом Сједињених Држава и ми ћемо послати писана обавјештења у складу са Законом о ратним овлашћењима - написао је Рубио у писму предсједавајућем Одбора за спољне односе Сената САД Џиму Ришу, преноси Ен-Би-Си Њуз.
Риш је претходно тражио од Стејт департмента да појасни статус америчких снага у Венецуели послије војне операције у којој је ухапшен предсједник те земље, Николас Мадуро и његова супруга Силија Флорес, раније овог мјесеца.
- Молим вас да Конгресу САД доставите званичну преписку којом се потврђује да је операција 'Апсолутна одлучност' завршена и да америчко војно особље више није укључено у непријатељско присуство у Венецуели - навео Риш у писаном захтјеву.
Већина републиканаца у Сенату, уз подршку Трампове администрације, покушава да наговори неколико републиканских сенатора да повуку подршку резолуцији којом би се ограничиле даље америчке војне акције у Венецуели без одобрења Конгреса. Коначно гласање могло би да се одржи већ данас.
