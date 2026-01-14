Реал напушта Евролигу?

14.01.2026
Реал Мадрид ће напустити Евролигу, најновија је вијест у елитном такмичењу. Према писању "Диарио Ас", шпански великан је донио одлуку и приклониће се НБА Европи.
Након што је Барселона ријешила да остане још 10 година у елитном такмичењу, чинило се да ће стање остати непромијењено и да ће екипе које су срж такмичења бити на окупу и у будућности. Међутим, "краљевски клуб" све је ближи одлуци да се приклони новом такмичењу, НБА Европи, која нуди нешто другачије услове.
Излишно је говорити о томе колико ће се ток такмичења у Евролиги промијенити одласком Реал Мадрида из овог такмичења. Осим конкуренције, јак утицај оставља и традиција. Популарни Ел Класико био је празник сваког сусрета у Евролиги, док је свако гостовање Реала у Србији изазивало посебну драж и ривалство.
Реал је досад 11 пута био шампион Евролиге: 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1973–74, 1977–78, 1979–80, 1994–95, 2014–15, 2017–18, 2022–23.
Истини за вољу, посљедње двије сезоне Реал не личи на клуб који је био страх и трепет Европе. У сезони за нама "краљевски клуб" чак није успио да се домогне Фајнал-фора Евролиге, што је био прави шок за публику. У текућој сезони ова екипа стоји нешто боље, пошто је тренутно шеста на табели и има скор 13-8.
Такође, легендарни клуб је акционар Евролиге, те остаје питање како ће се новонастала ситуација завршити.
