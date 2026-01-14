Бијељина - град у расулу

Нерад, јавашлук, неспособност најчешћи описи јавних установа које су заказале. Од октобра без нормалног гријања, ових дана без икаквог, снијег на улицама, лед на тротоарима, смеће око зграда и по улицама, чак и са упитним квалитетом воде. Тако протиче прва половина јануара у другом по величини граду Републике Српске.

“А вода има, снијега колико хоћеш нико не чисти. Видио сам градоначелник узео двије лопате иде чисти снијег....шта ће бити? Па ово је за плакање. Бијељина толико људи не чисти се снијег. Једном да прочисте бар. Нигдје ништа.А гријања то је катастрофа, али има још нешто горе. Љети су затварали рупе на асфалту, сад је хладноћа па вода доле, оне рупе црно што је било, то само поиспадало горе...то је катастрофа","Може и мора пуно боље. Али нисмо ми адреса обични грађани права адреса на коју треба се обратити, има ко о томе води рачуна, њихову одговорност треба да се потегне и да надлежни одраде своје што требају да одраде","То је за надлежне, више инстанце, да они воде рачуна јер Бијељина је ипак град, послије ових снијежних падавина, Боже сачувај шта има падова, ломова и...ово је не знам, катастрофа", истичу грађани Бијељине.

Енигма око градске топлане још нема коначно рјешење. Да ли је мрежа, котао, цијеви, угаљ или нешто десето. Чињеница је да гријања нема. За то вријеме вода из градског Водовода се некако укрстила са водом из ауто-праонице. И то је Водовод случајно сазнао од грађана који су пријавили да вода има мирис и „чудан укус“, а радници предузећа “Водовод и канализација“ Бијељина су изашли на терен и установили да на тим локацијама у води нема хлора, те да има присуства воде чије поријекло није из система јавног водоснабдијевања. Убрзо су стигле и препоруке:

“Препоручујемо вам да у оквиру својих домаћинстава/пословних простора извршите испирање инсталација пуштањем воде из чесме. ‘Водовод и канализација’ Бијељина се обавезује да ће због потребе испирања инсталација умањити потрошњу за јануар 2026. за два метра кубна”, навели су из АД “Водовод и Канализација” Бијељина.

Грађанима је осим „лопатања“ градоначелника за коју фотографију на Фејсбуку , ипак највише помогла природа, те се ових дана лед са тротоара и улица сам отапа. Смеће око контејнера је због снијега и леда било немогуће одвести више од седам дана. од епитета „град који се највише развија“, полако али сигурно Бијељина постаје „град који најбрже пропада.“