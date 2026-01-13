Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

Извор:
Центар Требиња, насеље Брегови, улица Преображенска, зна се ко је главна фаца. Мачак Мићо познатији као Боро.
Није то обична мачка јер нема дан да не обиђе цијели комшилук. Бора можете срести у банци, апотеци, Туристичкој организацији, осигурању а врло често и у дописништву АТВ-а.
"Боро је заиста нама, екипи АТВ-а велико освјежење. Врло често сврати, чујемо га у ходницима ове зграде и врло радо га пустимо у нашу канцеларију. Оно што је интересантно када се укључујемо у А радио чује се и он некад, укључимо да заједно са нама. Буде нам и гост у нашим укључењима у А радио", каже Теодора Бјелогрлић, новинар АТВ-а.
Ово нам је клијент који најчешће сврати, чека пред вратима а некад само ускочи и кроз прозор, прича нам Сања из осигурања. Открива да Боро воли колаче а воли и позирати код јелке.
"Он је овдје свако јутро, на чека испред врата, када отворим он дође овдје и буде са нама и онда се пење полако код вас и код осталих колега на спрату. Сви га обожавамо, ми смо научили на њега, он дође сједне овдје на столицу борави пола дана, тако код вас и свукуда. Научили смо код њега, он је наш вјерни клијент који нас не напушта, ево га ту је и сада", каже Сања Вучуревић из Осигурања.
Боро воли највише да борави и у апотеци. Бојана нам прича да свима измами осмијехе.
"Мачак Боро је наш стални гост годину и више, скоро свако јутро он прође, дође, чак зна и да мјауче на вратима, ми му отворимо он нас све обиђе, сви му се обрадујемо и пође даље по комшилуку", каже Бојана Сврдлан, апотекар.
Мачак Мићо надимак Боро добио је по свом власнику. Боро Булајић био је спријечен да нам прича о свом љубимцу. Зато нам је све детаље открила његова сестра Татјана. Код њих је стигао још као маче.
"Мој Боро, мој брат је излазио из аута у дворишту и наишао је на њега и он је кренуо за њим уза степенице и он је дошао код нас кући и од тада је мачак код нас. Пошто је био малешни снаха га је звала Мали, Мали Мали међутим видите и сами колики је, како је он порастао онда га је комшиница назвала Мићо. А с обзиром да обилази цијели комшилук ви сви који га знате сте га назвали Боро тако да има све могуће називе. Чак једно вријеме с обзиром да је ишао у апотеку редовно, звали смо га апотекар", прича Татјана Булајић.
Мићо односно Боро има четири године. Очигледно је да воли обићи комшилук, воли се сунчати на аутомобилима,сјести на мотор а скокне и до крова. Фотографисање и позирање обожава, селфи са комшиницама му је јача страна. Но некада и слава досади.
