Пљуште казне због неочишћеног снијега

Извор:

Кликс

13.01.2026

18:37

Коментари:

0
Чишћење снијега и леда са степеница
Фото: Sergei Starostin/Pexels

Кантонална управа за инспекцијске послове Кантона Сарајево (КУИП КС) је од 9. јануара до данас издала 50 прекршајних налога због нечишћења снијега, у укупном износу од 32.500 КМ.

Инспекција у КС је од 9. јануара до данас извршила 61 инспекцијски надзор због сумње на кршење Закона о комуналној чистоћи КС, који се односи на уклањање снијега с јавних површина, уклањање снијега и леденица са стамбених зграда и других објеката, као и на стање стабала на јавним зеленим површинама на подручју КС.

Љубиша Петровић

Градови и општине

Петровић поново обећава скору нормализацију гријања у граду

Ријеч је о пријавама грађана, али и оним пријавама које су настале као службене забиљешке комуналних редара кантоналних јавних предузећа "Парк" и "Рад".

"За 61 пријаву је покренут инспекцијски надзор, од чега је седам предмета распоређено на поступање стамбеној инспекцији према управницима зграда у вези са уклањањем леденица, 14 се односи на правна лица, односно привредне субјекте везано за уклањање снијега и леденица, 18 на чишћење снијега са стајалишта, шест на уклањање снијега с тротоара и саобраћајница, док се 16 предмета односи на стање стабала на јавним зеленим површинама", наводе из кантоналне инспекције.

На основу утврђених неправилности, поступајући инспектори су до сада дјеловали издавањем 10 рјешења упозорења, 15 рјешења о отклањању недостатака, те 50 прекршајних налога у укупном новчаном износу од 32.500 КМ.

суво месо

Хроника

Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

"Напомињемо да се ради о сложеним инспекцијским надзорима који се воде у складу с правилима вођења управног поступка, те да се контрола извршења донесених рјешења проводи по службеној дужности, а у случају непоступања по рјешењу издават ће се и прекршајни налози у складу са Законом о инспекцијама КС", наводе из КУИП-а.

С обзиром на поткапацитираност Кантоналне управе за инспекцијске послове КС, у којој је тренутно на пословима комуналног инспектора ради само један инспектор, одлуком директора, а у складу са Законом о инспекцијама КС, овлаштење за обављање надзора у овој области добило је још осам инспектора из других управних области, чиме су створене претпоставке за ефикасније поступање по достављеним пријавама.

Кантонална управа за инспекцијске послове КС је најавила да ће током ове седмице, у циљу превазилажења тренутног стања и изналажења најбољих рјешења, организовати састанак на који ће бити позвани представници надлежних кантоналних министарстава, кантоналних јавних комуналних предузећа "Парк" и "Рад", јавних превозника који користе и управљају стајалиштима градског пријевоза, управитеља цеста, представника управника који одржавају зграде на подручју КС, као и представници свих општина КС.

Уставни суд Јужне Кореје Јун Сук Јеол tanjug ap

Свијет

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

"Истовремено позивамо представнике етажних власника и етажне власнике да пријаве о уоченим неправилностима, које се односе на уклањање леденица или хитних интервенција на стамбеним зградама, у складу са чланом 2. Инструкције о начину пријаве и отклањању квара, изврше управнику надлежном за њихову зграду", наводи се у саопштењу КУИП-а.

Снијег

Сарајево

